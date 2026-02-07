Mazda'nın Efsane Arabası Üretimden Kalkıyor! Yeni Modeller Yolda

Mazda CX-3 için yolun sonu göründü. On yılı aşkın bir süredir piyasada olmaya devam eden bu modele beklenenden de erken veda edilme kararı alındı. Dahası, bunun yalnızca belirli bir pazar ile sınırlı kalmayacağı öngörülüyor. Bu nedenle efsane modelin resmen tarihe karışmak üzere olduğu görülüyor.

Mazda CX-3'ün Üretimi Ne Zaman Durdurulacak?

Mazda'nın Japonya'daki üretimi, Şubat 2026 tarihinde durdurulacak. Bu modelin daha önce Mart ayında üretim bandından indirilmesi planlanıyordu ancak alınan yeni kararla birlikte tarih biraz daha öne çekildi. Arabanın üretiminin diğer ülkelerde de sona erip ermeyeceği hakkında ise şimdilik resmî bir açıklama bulunmuyor ancak küresel üretimin de kısa süre içinde sona ereceği yönünde söylentiler bulunuyor.

Aracın üretimden kalkmasının arkasındaki en temel sebeplerinden biri, Mazda'nın yeni SUV modellerinin yanında CX-3'ün gerek teknolojik gerek tasarım gerek diğer açılardan biraz eski kalmaya başlaması yatıyor. Hatta veda edilecek tek Mazda araç CX-3 ile de sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte Mazda 2'nin de üretimine son verilmesi planlanıyor. Söz konusu model için de Haziran ayı işaret ediliyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere mevcut araçlar giderken onlardan boşalan yerlere yeni modeller gelecek. Geçen yıl tanıtılan Vision X-Compact modelinden ilham alarak geliştirilen yeni bir Mazda 2'nin 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca CX-3'ün yerine de CX-20'nin geçmesi bekleniyor. Bu yeni küçük SUV modelinin yeni Mazda 2 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Yeni arabanın en azından tasarım bakımından CX-3'ün ruhuna bağlı kalmaya devam edeceğini söylemek mümkün. CX-3'ün sevilen hatlarına bu modelde de rastlamamız olası görünüyor. Mevcut CX-5'e benzeyen far yapısı da arabanın daha yeni nesil hissettirmesini sağlayacak.