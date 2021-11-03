İçişleri Bakanlığı Twitch'e Soruşturma Başlattı

İçişleri Bakanlığı Twitch soruşturması kapsamında kara para aklama iddialarını değerlendirecek. Twitch veri skandalı kapsamında sosyal medyaya düşen bazı ifadeler, Bakanlığı da harekete geçirdi.

Dünyanın en popüler canlı yayın hizmetlerinden bir tanesi olan Twitch, 6 Ekim tarihinde veri ihlali ile gündeme gelmişti. Gerçekleşen veri ihlali ile birlikte platformun kaynak kodu dahil olmak üzere büyük bir verinin sızdırıldığı belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde başlayan Twitch veri skandalı sonrasında Twitch Türkiye'de de büyük bir kara para aklama olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından resmi bir adım atmaya karar veren İçişleri Bakanlığı ilk soruşturmayı başlattığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı tarafından yapılan duyuru kapsamında Twitch Türkiye'deki olayların inceleneceği ve Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerinin araştırılacağının altı çizildi.

İçişleri Bakanlığı Twitch soruşturmasının erken aşamasında

Bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında çeşitli başlıklar hakkında konuşan Çataklı, sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandıran Twitch olaylarını ele aldı. "Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor." diyen Çataklı, erken aşamada olduklarını söyledi.

Tüm dünyada popüler olarak takip edilen canlı yayın ve oyun platformu Twitch, veri sızıntıları sonrasında büyük bir çalkantıya şahit olmuştu. Twitch Türkiye platformunda ise bazı yayıncıların kara para aklama girişimlerine ortak olduğu ifade edilmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı basın toplantısında verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Adli makamlar tarafından adli bir soruşturma başlatıldı. İdari merciler tarafından işin idari yönü de inceleniyor. Ancak konu çok taze. Eldeki veriler de çok sınırlı. Şu anda çok kısıtlı bilgilerle değerlendirme yapmak doğru olmaz."

Twitch veri sızıntısıyla şifreler çalındı mı?

Yaşanan veri ihlalinin sonucunda şifrelerin ele geçirilip geçirilmediği merak ediliyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu. Canlı yayın hizmeti tarafından yapılan açıklamada, şifrelerin açığa çıkmadığı ifade edildi.

Şirket, bcyript ile şfirelenmiş Twitch oturum açma bilgilerinin yer aldığı sistemlere yetkisiz erişim olmadığını ve kredi kartı numaraları ya da ACH/banka bilgilerinin ele geçirilmediğini açıkladı. Twitch, açığa çıkan verilerin Twitch'in kaynak koduna ait bazı dosyalar ile bazı yayıncılara yapılan ödemelerle sınırlı olduğunu duyurdu.