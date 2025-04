Epic Games'te %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games Store'da "Epic İndirimleri" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Need for Speed Heat Deluxe Edition, Lords of the Fallen, Crysis 2 Remastered, Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition ve daha pek çok yapım bulunuyor.

24 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi yarış oyunları arasında yer alan yapım 2.599,99 TL'den 259,99 TL'ye düştü.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip Beholder da yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 194 TL'den 19,40 TL'ye düştü. Hot Wheels Unleashed yüzde 85 indirim ile 1.399 TL yerine 209,85 TL'ye satılıyor.

Yüzde 75 oranında indirime giren Need for Speed Deluxe Edition'ın fiyatı 1.079,99 TL'den 269,99 TL'ye düştü. Korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Dead Space 3 yüzde 80 indirim ile 719,99 TL yerine 143,99 TL'ye satılıyor.

Epic İndirimleri'nde Öne Çıkan Oyunlar