Epic Games'te %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games Store'da başlatılan "Epic İndirimleri" isimli kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren oyunlar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Epic Games Store'da "Epic İndirimleri" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Need for Speed Heat Deluxe Edition, Lords of the Fallen, Crysis 2 Remastered, Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition ve daha pek çok yapım bulunuyor.

24 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi yarış oyunları arasında yer alan yapım 2.599,99 TL'den 259,99 TL'ye düştü.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip Beholder da yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 194 TL'den 19,40 TL'ye düştü. Hot Wheels Unleashed yüzde 85 indirim ile 1.399 TL yerine 209,85 TL'ye satılıyor.

Yüzde 75 oranında indirime giren Need for Speed Deluxe Edition'ın fiyatı 1.079,99 TL'den 269,99 TL'ye düştü. Korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Dead Space 3 yüzde 80 indirim ile 719,99 TL yerine 143,99 TL'ye satılıyor.

Epic İndirimleri'nde Öne Çıkan Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599,99 TL 259,99 TL %90
Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599,99 TL 259,99 TL %90
Need for Speed Most Wanted 719,99 TL 179,99 TL %75
Need for Speed Payback - Deluxe Edition 1.079,99 TL 323,99 TL %70
MotoGP 21 879 TL 131,85 TL %85
Ex Natura: Nature Corrupted 149 TL 20,86 TL %86
Dead Space 3 719,99 TL 143,99 TL %80
Plants vs. Zombies: BFN Deluxe Edition 1.079,99 TL 323,99 TL %70
Mirror's Edge Catalyst 719,99 TL 251,99 TL %65
Recompile 32 TL 3,20 TL %90
Paper Beast 27 TL 2,70 TL %90
Skábma - Snowfall 32 TL 4,80 TL %85
Guild Of Ascension 25 TL 2,50 TL %90
Mass Effect 3 N7 Digital Deluxe Edition 419 TL 104,75 TL %75
Crysis 2 Remastered 59 TL 23,60 TL %60
Grid Legends 2.199,99 TL 659,99 TL %70
The Smurfs - Mission Vileaf 575 TL 143,75 TL %75
Sea of Solitude 719,99 TL 179,99 TL %75
Late Shift 178 TL 89 TL %50

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