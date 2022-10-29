İki Yeni Togg Modeli Tanıtıldı

Togg'un bir süredir geliştirme sürecini sürdürdüğü C-SUV modelinin yanı sıra bugün gerçekleştirilen fabrika açılış töreninde iki yeni model daha tanıtıldı. Bu iki model C-Sedan ve C-X Coupé olurken, Togg Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda üstü kapalı iki model daha görünmekte.

Uzun süredir inşaat süreci devam eden Gemlik fabrikası bugün gerçekleştirilen bir etkinlikle açıldı ve bu etkinlikte konuşma gerçekleştiren CEO Gürkan Karakaş, C-SUV'un 2023'te yollarda olacağını belirtti. Yeni tanıtılan iki modelin de ne zaman yollarda olacağının bilgisini paylaştı.

CEO Gürkan Karakaş, hâlihazırda geliştirme süreci devam eden C-Sedan modelinin 2025'in ilk yarısında geleceğini belirtirken, C-X Coupé modelinin 2026 sonrasında yollarda olacağına değindi. Ayrıca sonrasında iki farklı modelin daha olacağının altını çizdi.

İki Yeni Togg Modeli: C-Sedan ve C-X Coupé

İlk akıllı cihazımız C-SUV’u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik.



<💙><🧿><😉>#Togg pic.twitter.com/jGeq3WIAEl — Togg (@Togg2022) October 29, 2022

CEO Gürkan Karakaş konuyla ilgili düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

"Biz yola çıktığımız zaman otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bunu yaparken de iki tane hedefimiz vardı. Bunlardan biri Türkiye'nin %100'üne sahip olduğu bir mobilite markası yaratmak. İkincisi de, görüyoruz, küresel trendde cep telefonunun başına gelen otomobillerin de başına geliyor."

Avrupa'ya İhracat 2024 Sonrasında Başlıyor

Togg otomobillerinin Avrupa ihracatıyla ilgili bilgi de verildi. Hisarcıklıoğlu'nun verdiği bilgiye göre 2024 yılından sonra Avrupa'nın önde gelen bir ülkesinden başlayarak ihracatların gerçekleştirileceğine değinildi. Tüm bu çalışmalar ve gelecek yıllarda dışa bağımlılığın büyük ölçüde azaltılacağı da belirtildi.

Son olarak CEO Gürkan Karakaş, Togg'un artık TOGG olarak yazılmadığını, daha samimi ve sıcak hissettirdiği için küçük harflerle Togg olarak yazılacağını belirtti.

Peki siz iki yeni model ve tüm gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.