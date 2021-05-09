Sıfır Araçlardaki Tedarik Sıkıntısı 2. El Fiyatlarını Artırabilir

OYDER'den yaz döneminde 2. el araba fiyatları artabilir açıklaması geldi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, ikinci el araba almak için kritik bir dönemde olduğumuza dikkat çekiyor.

Dünya'nın haberine göre, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye'deki otomotiv pazarının son durumunu ele aldı. Mersin'e göre 2. el otomobil almak için fırsat tam da bu dönemler olabilir.

Turgay Mersin, "Geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir" dedi.

Yaz döneminde hem sıfır araçların hem de 2. el modellerin fiyatlarında artış beklediklerini dile getiren OYDER Yönetim Kurulu Başkanı, sıfır arabalarda tedarik sıkıntısı olabileceğini düşünüyor.

"Araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır. Bunları şu anda konuşmak erken ama mayıs sonuna doğru tedarik sıkıntısıyla ilgili durum netleşirse hem de bu aşı ve diğer kur politikasıyla beraber belki bunu mayıs sonu ve haziran başında daha doğru değerlendirebiliriz.

Mesela benim bayi olduğum markada tedarikten dolayı 12-16 Mayıs'ta 4 günlük üretime ara verilecek. Diğer markalarda da yine üretime ara verme var. Dolayısıyla bulunurluk konusunu ve alım iştahını ay sonu veya haziran başında değerlendirmek daha doğru olur. Şu an için çok büyük bir sıkıntı yok ama ileri gittikçe sıkıntı artacak gibi görünüyor."