İkinci El Eurofighter Alımı Kesinleşiyor: Satın Alınacak Ülke Belli Oldu!

Türkiye savunma sanayi alanında dikkat çeken yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu kapsamında gerçekleştireceği Katar ziyareti, Türk Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon sürecinde kritik bir dönüm noktası olabilir. Zira ikinci el Eurofighter alımında satışı yapacak olan ülkenin Katar olduğu bilgisi verildi. İşte detaylar...

Türkiye, Katar’dan 24 Eurofighter Uçağı Almak İçin Görüşmelere Başladı

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Türkiye, Katar’dan 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için görüşmeler yürütüyor. Bu hamle, geçtiğimiz aylarda Birleşik Krallık ile yapılan 40 uçaklık ön anlaşmanın ardından Türkiye’nin Avrupa menşeli savaş uçaklarına yönelme stratejisinin devamı olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, 16 adet yeni nesil Tranche 4 Eurofighter alımı da gündemde. Türkiye’nin planı hem mevcut F-16 filosunu çeşitlendirmek hem de Avrupa ile savunma işbirliğini derinleştirmek üzerine kurulu.

NATO’nun en büyük ikinci F-16 filosuna sahip olan Türkiye, bu adımla Avrupa savunma sanayisiyle daha yakın bir entegrasyon hedefliyor. Kaynaklara göre Ankara ilk Eurofighter teslimatlarını 2026 yılı gibi erken bir tarihte almayı umuyor.

Söz konusu satış Airbus, BAE Systems ve Leonardo tarafından desteklenen Eurofighter konsorsiyumunun onayıyla ilerliyor. Ayrıca, MBDA tarafından geliştirilen Meteor hava-hava füzeleri de pakete dahil edilebilir. Bloomberg’e göre Türkiye bu alım için toplamda yaklaşık 10 milyar avro (11,6 milyar dolar) bütçe ayırmayı planlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...