Otomobillere Kur Zammı Geliyor

Otomobillere kur zammı yolda. Döviz kurunda yaşanan yükseliş sonrasında sektör temsilcileri tarafından açıklamalar geldi. Ocak ayından sonra şubat ayında da aylık bazda son 10 yılın satış rekoru kırılmıştı. Zam sonrasında araç satışlarında düşüş olacağı aktarılıyor.

Dünya.com'dan Aysel Yücel'in haberine göre, Nisan ayında fiyatların yüzde 6’dan fazla artması, buna bağlı olarak talebin azalması bekleniyor. Zammın en çok orta segmenti etileyeceği aktarılan bilgier arasında bulunuyor.

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Kur artışı henüz fiyatlara yansımadı. Ay sonuna kadar fiyatlarımızı muhafaza edeceğiz. Kur artışıyla birlikte faizler de artış gösterdi. Özellikle yüzde 80 vergi diliminde konumlanan araçlar için talepte yavaşlama ihtimali yüksek gözüküyor.

Ancak yüzde 50 vergi dilimindeki araçların fiyat konumu ile birlikte buradaki araçların talebinin canlı kalmasını öngörüyoruz. Pazarın ilk 3 ayda beklenenden fazla olan büyümesinin ikinci çeyrekte daha sakin geçeceği öngörülebilir.

Ancak geçen sene pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen 2. çeyrek sonuçlarına göre yine büyüme olacaktır. Markalar kampanyalarını kendi maliyet ve stok koşullarına göre belirlemektedir.

Bugünkü şartlarda oluşan kur ve finansman koşullarını göz önüne aldığımızda Mart ayında sunulan fiyat ve kredi kampanya koşullarının nisan ayında gerçekleşme şansının çok düşük bir ihtimale sahip olduğunu öngörüyoruz. Pazar koşullarını dinamik olarak takip edip siparişle siparişlerimizi tüketicilerimizin tercih edeceği özellik ve fiyat koşullarına uyumlu hale getirmek için çabalarımız devam edecek.