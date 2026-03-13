İkinci El Otomobil Fiyatlarında Düşüş Başladı mı? Yeni Veriler Açıklandı

Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasına ilişkin yeni veriler açıklandı. Online ilan platformu arabam.com tarafından paylaşılan Şubat ayı analizine göre ikinci el araç piyasasında reel fiyatlardaki gerileme sürüyor. Nominal olarak ilan fiyatlarında artış görülse de enflasyondan arındırılmış veriler ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

İkinci El Otomobil Fiyatları Düşüyor Mu? İşte Şubat Verileri!

Açıklanan verilerdeki fiyat endeksine göre Ocak ayında ortalama 877 bin 29 TL olan ikinci el araç ilan fiyatı Şubat ayında 888 bin 689 TL seviyesine yükseldi. Ancak enflasyon etkisi çıkarıldığında fiyatların 1,58 oranında fiyatların reel olarak gerilediği görülüyor. Bu tablo ikinci el otomobil piyasasında fiyatların artmaya devam ettiği ancak enflasyon karşısında değer kaybettiği anlamına geliyor. Uzmanlara göre reel fiyatlardaki bu gerileme piyasada talep dengesinin yeniden şekillenmeye başladığına işaret ediyor.

Bu noktada piyasa şartlarında bir düşüş görülmese de pazarda durgunluk olduğunu ve enflasyon etkisini hariç tuttuğumuzda pazarın balon bir yükselişe konu olmadığını görüyoruz. Tabi bu durumun Mayıs ve Haziran aylarına yaklaştıkça değişmesi ve fiyatların artışa geçmesi bekleniyor.

En Çok İlana Giren 2. El Otomobil Markaları Hangileri?

Renault

Fiat

Volkswagen

Ford

Opel

Hyundai

Peugeot

Toyota

BMW

Citroen

Şubat ayında ilan platformlarında en çok görülen markalar arasında Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen öne çıktı. Model bazında incelendiğinde ise en çok ilan verilen araçlar arasında Renault Clio, Renault Megane, Fiat Egea, Toyota Corolla, Ford Focus, Opel Astra, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo, Honda Civic ve Opel Corsa yer aldı. Segment dağılımına bakıldığında ise ikinci el ilanlarında en yüksek payın B ve C segmenti araçlarda olduğu görüldü.

Yakıt tipine göre araçları incelediğimizde ise Şubat ayında dizel araç ilanlarında artış yaşandığı görüldü. Dizel araçların ilan oranı Ocak ayına kıyasla yüzde 6,8 puan artarak yüzde 47,5’e yükseldi. Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı yüzde 30,9, LPG’li araçların oranı yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. Elektrikli araç ilanlarının payı yüzde 1,4, hibrit araçların oranı ise yüzde 2,6 seviyesinde kaldı.

Editörün Yorumu

İkinci el otomobil piyasasında son aylarda dikkat çeken en önemli gelişme, nominal fiyatların artmaya devam etmesine rağmen reel fiyatların gerilemesi. Yani ilanlarda görülen fiyatlar yükselse de enflasyon etkisi çıkarıldığında araçların gerçek değerinde düşüş yaşanıyor. Bu durum özellikle son iki yılda hızla yükselen ikinci el fiyatlarının artık daha dengeli bir seviyeye gelmeye başladığına işaret ediyor. Ancak geçen yıllarda yaz aylarının yaklaşması ile birlikte fiyatların arttığını göz önüne aldığımızda benzer senaryoların bu yıl içerisinde de yaşanacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple ikinci el araç satın almayı düşünen tüketiciler dikkatli olmalı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...