İkinci Elde Yeni Dönem: Kurallar 1 Yıl Daha Değişmiyor!

İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni bir döneme daha girildi. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre bahsi geçen kural 1 yıl daha uzatıldı. Peki bu süreçte alıcı ve satıcı için yapılan değişiklikler ne oluyor? Tüketiciler araç alım satımında nelere dikkat etmeli? İşte konuyla ilgili detaylar...

6 Ay 6 Bin Kilometre Kuralı 2026 Boyunca da Devam Edecek!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile ikinci el araç satışlarını kapsayan mevcut uygulamaların süresi uzatıldı. Kamuoyunda “6 ay ve 6 bin kilometre” kuralı olarak bilinen düzenleme kapsamında araçların ilk tescil tarihinden itibaren belirlenen süre ve kilometre sınırı dolmadan satışa çıkarılması yasak olmaya devam edecek.

Yapılan uzatma kararıyla birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek ve tüzel kişiler için geçerli olan kısıtlamalar aynen korunuyor. Buna göre otomobil, motosiklet ve arazi taşıtları; tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden ve 6 bin kilometreye ulaşmadan, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar doğrudan ya da dolaylı şekilde satışa sunulamayacak.

Aynı zamanda ilan fiyatlarını kontrol altına almayı hedefleyen ilan kısıtlaması da yürürlükte kalmaya devam edecek. Bu uygulama ile piyasa değerinin üzerinde ilan girilmesinin ve yapay fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, düzenlemenin özellikle kısa sürede al-sat yapan kişi ve işletmelere karşı caydırıcı bir rol üstlendiğini vurguluyor.

Söz konusu karar, son dönemde durağanlaşma eğilimi gösteren ikinci el otomobil piyasasında fiyat istikrarının korunmasını hedefliyor. Uzatılan uygulama sayesinde, piyasada ani dalgalanmaların ve spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amaçlanırken, tüketicilerin daha öngörülebilir bir ortamda araç alım-satımı yapması hedefleniyor.

