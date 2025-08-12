İkinci Elde Yükseliş Başladı: En Çok Satılan 2. El Otomobiller Listesi!

ÖTV zammı ardından otomobil piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Bu kapsamda ikinci el otomobil piyasasında da yükselişler başladı. Peki temmuz ayında ikinci el otomobil pazarında dengeler nasıl değişti? İşte konuyla ilgili detaylar...

İkinci El Otomobil İlanlarında Son Durum: Fiyatlar Arttı, Reel Değer Düştü!

Arabam.com tarafından yayınlanan verilere göre, temmuz ayına ait ikinci el piyasasındaki ÖTV etkisi belli oldu. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, haziranda 807 bin 159 TL olan ortalama fiyatlar temmuz ayında 817 bin 985 TL’ye yükseldi.

Böylece nominal fiyatlarda sınırlı bir artış görülürken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,70 geriledi. Bu oran, hazirandaki yüzde 1,17’lik düşüşe kıyasla yavaşlamış bir gerilemeye işaret ediyor.

Verilere göre temmuz ayında 500 bin TL'ye kadar olan araç ilanlarının oranı yüzde 1,9 puan azaldı. Buna karşılık 1 milyon TL ve üzerindeki araç ilanlarının oranı yüzde 2,3 puan arttı. 500 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki araçlarda ise oran benzer seviyelerde kaldı.

Temmuz ayında en çok ilan verilen araba markaları ise şöyle oldu;

Fiat

Renault

Ford

Volkswagen

Opel

Hyundai

Peugeot

Toyota

Citroen

BMW

Temmuz ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri ise şöyle oldu;

Renault Clio

Renault Megane

Fiat Egea

Toyota Corolla

Opel Astra

Ford Focus

Volkswagen Passat

Volkswagen Polo

Honda Civic

Opel Corsa

