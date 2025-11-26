Tarihte İlk Kez: Volkswagen Çin'e Taşınıyor!

Volkswagen elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir eşik daha atladı. Markanın Çin’in Hefei bölgesinde açtığı yeni teknoloji ve geliştirme merkezi şirketin tarihinde bir ilke işaret ediyor. Zira artık Volkswagen sıfırdan bir elektrikli aracı tamamen Almanya dışında geliştirebiliyor. Şirketin “In China for China” yaklaşımını güçlendiren bu adım, küresel rekabette yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Volkswagen Artık Araçlarını Çin'de Geliştirecek!

Yeni tesisle birlikte VW, Çinli tedarikçilerin ve yerel teknoloji şirketlerinin gücünden çok daha etkili biçimde yararlanabilecek. Açılış sırasında konuşan CEO Oliver Blume, merkezin şirketi “daha hızlı ve çok daha verimli” hale getirdiğini vurguladı.

Volkswagen bu yeni yapı sayesinde bir modelin geliştirme süresini yüzde 30, geliştirme maliyetlerini ise belirli projelerde yüzde 50’ye kadar düşürebileceğini belirtiyor. 100 bin metrekarelik dev merkez; yazılım test alanları, batarya doğrulama laboratuvarları, platform test birimleri ve donanım–yazılım entegrasyon odalarıyla şirketin bugüne kadarki en kapsamlı Ar-Ge noktası olarak öne çıkıyor.

Özellikle batarya ve güç aktarım test merkezinde yılda 500 farklı batarya sistemi performans, güvenlik ve dayanıklılık açısından detaylı analizlerden geçirilebiliyor. Volkswagen yetkilileri, bu yeni entegrasyon sayesinde yazılım, donanım ve tam araç doğrulamalarının artık paralel olarak yürütülebildiğini, böylece ürün olgunlaşma sürecinin ciddi şekilde hızlandığını söylüyor.

Ayrıca yeni Ar-Ge merkezi ile birlikte Volkswagen'in elektrikli otomobillerinde kullanacağı yeni platformlarda yakın bir tarihte piyasaya sürülecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...