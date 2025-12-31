Bu Özel Arabayı Sadece Bir Kişi Alabilecek

Dünyanın önde gelen araba müzayede şirketlerinden Barrett-Jackson, 2026 yılında başlayacak olan büyük açık artırmada 70. yıl için üretilen ilk Chevrolet Corvette Stingray'in sahibini bulacağını açıkladı. Chevrolet tarihinin muhtemelen en özel araçlarından biri olarak görülen bu model için en yüksek teklifi veren kişi, aracın yeni sahibi olacak.

Tüm Gözler 70. Yıla Özel Üretilen İlk Corvette'te

2023 model Chevrolet Corvette Stingray, şasi numarası ile diğer modellerden ayrılıyor. Bu otomobilin 001 numarası, 70. yıl özel üretim serisine ait dünyadaki ilk araç olduğu anlamına geliyor. Bu tür ilk üretim arabalar genellikle müzelere gidiyor fakat 001 numaraya sahip bu model, en yüksek teklifi veren kişinin garajında yerini alacak.

Araç carbon flash metallic adı verilen özel bir siyah tonu ile birlikte geliyor. 70 yıllık geçmişin günümüz dünyasını yansıtan dokunuşlarla harmanlandığı arabanın üzerindeki çizgiler, köşelerde yer alan 70. yıl simgeleri de dahil olmak üzere pek çok ayrıntı, otomobilin değerini ifade ediyor.

İç kısmın da en az dışı kadar özenerek tasarlandığını söylemek mümkün. Kapı tarafında da yine 70. yıl simgelerinin bulunduğu aracın içindeki her bir nokta, sürücülere çok özel bir otomobili sürdüğünü hissettiriyor. Teknik özellikler de en az tasarımı kadar dikkat çeken otomobilin ortasında V8 motoru mevcut.

495 beygirlik bu otomobil, Z51 paketi sayesinde çok daha gelişmiş fren ve egzoz sistemine sahip hâle geliyor. Yeni sahibi açısından en önemli detay, aracın neredeyse sıfır kilometre olması. Fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi korunan otomobil, 17 Ocak-25 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan açık artırmada tekliflere açılacak.