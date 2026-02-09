iPhone Tasarımcısından Ferrari: İlk Elektrikli Model Luce Ortaya Çıktı

Ferrari tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir model sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Markanın elektriklenme yolundaki ilk modeli Luce adını taşırken sahip olduğu detaylar ve özellikler şimdiden otomotiv dünyasını karıştırmış durumda. Peki Ferrari Luce tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Ferrari Luce Teknik Özellikleri!

Otomotiv dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Ferrari tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir model sahneye çıkmaya hazırlanırken işin içine teknoloji dünyasından ezber bozan bir isim girdi. iPhone’un tasarımcısı olarak tanınan Jony Ive, Ferrari’nin ilk elektrikli otomobilinin tasarım sürecinde doğrudan rol aldı.

Ferrari’nin “Luce” adını verdiği ilk elektrikli modeli GT konseptine sahip ve 2026 yılı Mayıs ayında resmi olarak tanıtılacak. Dört kapılı olarak tasarlanan Luce dört elektrik motorlu altyapısıyla 1000 beygire kadar güç sunacak. Ancak Luce’yi asıl gündeme taşıyan detay performansı değil iPhone’dan ilham alan tasarım felsefesi.

Aracın iç ve dış tasarımı Jony Ive’ın kurucu ortaklarından olduğu LoveFrom stüdyosu tarafından şekillendirildi. Buna rağmen Ferrari diğer markaların takip ettiği iç mekanda boydan boya dokunmatik ekran akımına kapılmadı. Luce’nin iç mekanında çok sayıda fiziksel tuş, analog hissi veren dijital göstergeler ve iPad’i andıran hareketli bir merkezi ekran yer alıyor.

Ive, otomobillerde her şeyin dokunmatik olmasının sürüş güvenliği açısından doğru olmadığını özellikle vurguluyor. Alüminyum ve güçlendirilmiş cam ağırlıklı kabin yapısı Apple ürünlerinden tanıdık bir premium hissi sunarken Ferrari, sürüş odağını kaybetmeyen “analog + dijital” bir denge kurmayı hedefliyor. Marka Luce ile elektrikli çağa geçerken Ferrari DNA’sından kopmamakta kararlı.

Ancak bazı hayranlar konuyla ilgili endişeli. Zira Formula 1 ruhu ve sürüş karakteri ile tanınan Ferrari için "sessiz otomobiller yapmak" pek alışık olduğumuz bir durum değil. Bu noktada ikonik Ferrari sesine ne olacak sorusuna ise henüz resmi bir cevap yok.

Ancak tahminler otomobilin yapay Ferrari seslerine sahip olacağını bildiriyor. Yapay ses modülünün araç içerisinde multimedya ekranından seçilebileceği ve ikonik Ferrari motorlarının seslerinin ekleneceği tahminler arasında. Peki siz Ferrari Luce hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...