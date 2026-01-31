2.107 Beygirlik Canavar İlk Sahibini Buldu! Geriye 9 Kişi Kaldı

Rimac, Nevera R'nin sınırlı sayıda üretilen versiyonu Founder'ın ilk teslimatını çok ilginç bir yerde gerçekleştirdi. İsviçre'nin dondurucu soğuğunda gerçekleşen bu teslimat ile birlikte özel üretim araba ile sahibi buluştu. 2.107 beygir gücüne sahip olması ile dikkatleri üzerine çeken bu otomobil, dokuz kişiye daha verilecek.

Nevera R'nin Founder Sürümünün İlk Teslimatı Yapıldı

Rimac, İsviçre'nin St. Moritz kasabasındaki deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre daha yüksekteki donmuş bir göl üzerinde Nevera R'nin Founder versiyonunu ilk sahibine teslim etti. Normalde at üzerinde oyun opaları ile küçük bir topa vurarak oynanan Polo maçı oynamak için tercih edilen bu yer, dünyanın en nadir bulunan otomobillerine ev sahipliği yaptı.

Nevera R'nin Founder versiyonu da "nadir" arabalar arasında yer alıyor. Bu özel üretim arabadan sadece 10 adet üretiliyor ve sahiplerine pek çok avantaj sağlanıyor. Alıcılar, arabanın nasıl tasarlanacağı üzerinde tam kontrol sahibi olurken bundan çok daha fazlası avantajdan yararlanma imkânı elde ediyor.

Bu özel serinin sahibi olan kişiler, sadece otomobile sahip olmakla sınırlı kalmayacak, bununla birlikte kendilerine verilen özel şirket kartı sayesinde Bugatti Rimac'in kapıları kendilerine sonuna kadar açılıyor. Bu kart, müşterilerin fabrika ve yönetim merkezine doğrudan erişmesine olanak tanıyor.

Sadece 10 kişinin sahip olabildiği otomobili alan kişi, şirketin kurucusu olan Mate Riamc ve üst yönetim ekibi ile aynı masada oturabiliyor, şirketin gelecekte alacağı stratejik kararlarda kendi düşüncelerini paylaşabiliyor. Hatta gelecek modellerin tasarım süreçlerine de doğrudan etkileri olabiliyor. "Özel müşteri" olarak konumlandırılan söz konusu kişiler ayrıca yeni ürünleri en ön sırada inceleme ve Rimac'in dünya rekoru denemeleri de yerinde izleme fırsatına sahip hâle geliyor.