İlk ve Son'un 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Tarih de Açıklandı

HBO Max'in en popüler dizilerinden biri olan İlk ve Son dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda İlk ve Son dizisinin 3. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Tanıtım videosu ile birlikte yeni sezonun yayın tarihi de belli oldu. Peki, yeni sezon ne zaman çıkacak?

İlk ve Son'un 3. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi HBO Max dizileri arasında yer alan İlk ve Son'un 3. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. HBO Max'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosu 55 saniye uzunluğunda. Tanıtım videosunun açıklama kısmında "Favori aşk dizimiz Güneş ve Serkan çiftiyle geri dönüyor" sözüne yer verildi.

İlk ve Son 3. Sezon Tarihi

İlk ve Son'un uzun süredir merakla beklenen 3. sezonu 2026 yılının ocak ayında yayınlanacak. İlk sezon 2021 yılının ağustos ayında, ikinci sezon ise 2024 yılının ekim ve kasım aylarında izleyiciler ile buluşmuştu. Yeni sezonun bölüm sayısı henüz açıklanmadı ancak muhtemelen altı veya sekiz adet bölümden oluşacaktır.

İlk ve Son Oyuncuları

Özge Özpirinçci (Deniz)

Salih Bademci (Barış)

Gülçin Kültür Sahin

Serkan Ercan

Sacide Tasaner

Şerif Erol

Ulas Tuna Astepe (Cihan)

Hazal Subaşı (Nilufer)

Zeynep Yüce

Sevil Akı

Engin Alkan

Neslihan Arslan

İlk ve Son dizisinin oyuncuları arasında Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Gülçin Kültür Sahin, Serkan Ercan, Sacide Tasaner, Ulas Tuna Astepe ve Hazal Subaşı dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Dizide her sezon farklı oyuncuların yer aldığını belirtelim. Örneğin ilk sezon Özge Özpirinçci ve Salih Bademci yer alırken ikinci sezonda Ulas Tuna Astepe ve Hazal Subaşı yer alıyor.

İlk ve Son Konusu

İlk ve Son Konusu, her sezon bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Dizide bir ilişkinin yaklaşık 10 yıllık sürecine tanık oluyoruz ancak bu kronolojik şekilde anlatılmıyor. Olaylar doğrusal bir zaman akışında değil, geçmiş ve şimdiki zaman arasında gidip gelen sahnelerle sunuluyor. Bu sayede izleyici hem ilişkinin başlangıcını hem de sona yaklaşan dönemini görebiliyor.