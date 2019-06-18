IMEI Numaralı Cep Telefonlarına BTK Duvar Ördü

Birçok kişiyi yakından ilgilendiren IMEI numaralı cep telefonları konusuna BTK el attı. Elektronik kimlik bilgisine haiz eşyanın ithalatı hakkında tebliği şeklinde Ticaret Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan karar IMEI numaralı cep telefonlarında zorluk yaratacak. Konuyla ilgili işte tüm detaylar.

Bilindiği üzere IMEI numarası sizlerin yasal işlem yapmanız için gerekli olan bir sistemdir. Gümrük ticaretinde olmazsa olmazlar arasında yer alan IMEI numarası, bu kararname ile birlikte tamamen Ticaret Bakanlığı'nın kontrolü altına girmiş oldu.

IMEI numaralı cep telefonlarında denetim artıyor

Alınan karara göre IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatında ve serbest dolaşıma girişinde tebliğe uygun işlemlerinden ihracatçı ve ithalatçı sorumludur. Ayrıca IMEI numarası ile ilgili kontrol problemlerinde Gümrük İdaresi herhangi bir araştırma da yapmayacak.

İlgili bütün mevzuatların yerine getirilmesi için 20 gün gibi bir süre verildi. 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan bu tebliğ sonucunda, tek yetkili organ BTK olacak. Esas olarak bu uygulamanın daha kolaylaştırıcı olduğu sanılsa bile, BTK’nın duvar ördüğünü söyleyebiliriz.

Peki sizce de IMEI numarası ile ilgili alınan bu karar, vatandaşların işini zorlaştıracak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.