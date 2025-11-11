1.351 TL'lik Immortals Fenyx Rising Ücretsiz Oluyor! Tarih Verildi

Ubisoft, açık dünya ve aksiyon macera türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. Kaliteli grafikleri ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan Immortals Fenyx Rising, PC oyuncuları için ücretsiz olarak sunulacak. Peki, oyunu bedava oynamak için hangi adımları uygulamak gerekecek?

Immortals Fenyx Rising Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Ubisoft tarafından geliştirilen Immortals Fenyx Rising, 13 Kasım 2025 tarihinde Ubisoft Connect ve Ubisoft Store üzerinden ücretsiz sunulacak. Oyunu kütüphanenize eklemek için belirtilen tarihte Immortals Fenyx Rising'in Ubisoft sayfası üzerinden "Get It Now" butonuna basıp işlemi onaylamanız yeterli olacak.

Immortals Fenyx Rising Fragmanı

Immortals Fenyx Rising Nasıl Bir Oyun?

Yunan mitolojisinden ilham alan Immortals Fenyx Rising'de dünyayı ele geçiren Typhon'u yenmek için tehlikeli bir maceraya adım atan Fenyx'i kontrol ediyoruz. Yüksek tempoya sahip savaşlara ev sahipliği yapan yapımda Kombo sistemi sayesinde düşmana daha fazla hasar vermek de mümkün. Oyunda ayrıca bulmacalar da bulunuyor.

Immortals Fenyx Rising Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: AMD FX 6300 3.5 Ghz / Intel Core i5-2400 3.1 Ghz

AMD FX 6300 3.5 Ghz / Intel Core i5-2400 3.1 Ghz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD R9 280x (3 GB) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB)

AMD R9 280x (3 GB) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) DirectX: Sürüm 11

Immortals Fenyx Rising'in yüklenebilmesi için en az 33 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

Immortals Fenyx Rising Önerilen Sistem Gereksinimleri