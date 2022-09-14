Aksiyon ve macera oyunları arasında yer alan Immortals Fenyx Rising gizemli bir dünyayı karşımıza çıkardı.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ortnite'ın geliştiricisi olan Epic Games tarafından hayata geçirilen Epic Store, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Steam'in tahtını sallamaya niyetli olan ve yaklaşık 3 yıldır bilgisayar platformu oyuncularına çeşitli oyunlar sunan Epic Store, yaptığı özel anlaşmalar ile de oyunları Steam'e kaptırmıyor. Bu oyunlardan bir tanesi de Immortals Fenyx Rising oldu. 2020 yılında Epic Store üzerinde yayınlanan ve şu sıralar fiyatı ile cepleri yakan aksiyon ve macera oyunu cüretkar bir oynanışa ev sahipliği yapıyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyunda yeni bir rol dünyasını keşfetmeye çalışacağız. Immortals Fenyx Rising'de Fenyx adında bir kahramanın rolünü üstlenecek ve Yunan tanrılarını karanlık bir lanetten kurtarmak için kolları sıvayacağız.

Immortals Fenyx Rising Özellikleri

Mitolojik düşmanlar,

Destansı mücadeleler,

Mitolojik yaratıklar,

Hava da ve kara da savaş deneyimi,

Yetenek sistemi,

Farklı silah seçenekleri,

Antik bulmacalar,

Muazzam bir açık dünya,

Öncelikle oyunun Epic Store üzerinde satışlarına devam ettiğinin altını çizerek devam edelim. Cep yakan bir fiyat etiketine sahip olan Immortals Fenyx Rising'i satın almadan önce dileyen oyuncular Epic Store üzerinden ücretsiz olarak demoyu indirip deneyimleyebilirler. Bu demonun sınırlı bir içeriğe sahip olduğunu da unutmadan belirtelim. Yunan Mitolojisine özgü içerikleri karşımıza çıkaracak olan macera oyununda çok sayıda farklı antik bulmacalar da karşımıza çıkacak. Oyun içerisinde ilerleyebilmek için bu bulmacaları da çözmek zorunda kalacağız. Bulmacaları çözdükçe yeteneklerimizi de geliştirebilecek ve farklı silahlardan yararlanarak mitolojik yaratıklar ile karşı karşıya gelebileceğiz. Oyunda epey farklı silah modelleri de bulunacak. Kendine has açık dünyası ile aksiyon dolu anlar sunacak olan yapım destansı mücadeleleri konu alacak.

Immortals Fenyx Rising İndir

Yunan Mitolojisi'ni derinlemesine keşfedeceğimiz oyun da çok sayıda dil desteği de yer alacak. Türkçe dil desteğinin yer almadığı oyunda farklı dil seçenekleri eşliğinde hem sesli hem de yazılı olarak sahneleri deneyimleyebileceğiz.

Immortals Fenyx Rising Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core İ5-2400, AMD FX-6300

RAM: 8 GB(Çift Kanallı mod)

VRAM: 2 GB NVIDIA, 3 GB AMD

Ekran Kartı: GeForce GTX 660, AMD R9 280X

Depolama: 28 GB SSD

Immortals Fenyx Rising Önerilen Sistem Gereksinimleri