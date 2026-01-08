Çok Güçlü Bilgisayar Tanıtıldı! 96 GB RAM, OLED Ekran ve Dahası

Güçlü donanıma sahip dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Ön siparişe açılan InfinityBook Max 16'nın özelikleri ve fiyatı belli oldu. Bilgisayar 96 GB RAM seçeneği, yüksek çözünürlük, çok güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

InfinityBook Max 16 Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Çözünürlüğü: Standart sürüm 1600 x 2560 piksel / OLED'li sürüm 1800 x 2880 piksel

Standart sürüm 1600 x 2560 piksel / OLED'li sürüm 1800 x 2880 piksel Ekran Yenileme Hızı: Standart sürüm 300Hz / OLED'li sürüm 120 Hz

Standart sürüm 300Hz / OLED'li sürüm 120 Hz Ekran Parlaklığı: Standart sürüm 500 nit / OLED'li sürüm 400 nit

Standart sürüm 500 nit / OLED'li sürüm 400 nit İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX

Intel Core Ultra 9 275HX RAM: 16 GB / 32 GB / 64 GB / 96 GB

16 GB / 32 GB / 64 GB / 96 GB Depolama: 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB

1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB Batarya: 99Wh

99Wh Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 5070 Portlar: Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, Mini DisplayPort 2.1, kart okuyucu, Ethernet 2.5 Gbps

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan InfinityBook Max 16'nın iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm, LED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 300Hz yenileme hızı sunuyor. Diğer sürüm ise OLED ekran üzerinde 1800 x 2880 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Dizüstü bilgisayar, 16 GB, 32 GB, 64 GB ve 96 GB olmak üzere dört farklı seçenek sunuyor. Kullanıcılar, RAM kapasitesini istediği zaman 128 GB'a kadar artırılabiliyor. Depolama tarafında ise 1 TB, 2 TB, 4 TB ve 8 TB seçenekleri mevcut. Depolama alanının da çok pratik bir şekilde artırılabildiğini belirtelim.

Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 5060 ve NVIDIA GeForce RTX 5070 olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Portlar arasında Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, HDMI, Mini DisplayPort 2.1, kart okuyucu ve Ethernet 2.5 Gbps yer alıyor. Laptop ayrıca Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı teknolojisini de destekliyor.

Bilgisayar gücünü Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisinden alıyor. 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olan bu işlemci 5.4GHz'e kadar çıkabiliyor. 14. nesil HX serisine göre yüzde 40'a kadar daha yüksek performans sağlayan Intel Core Ultra 9-275HX, oyunlarda ve çolu görevlerde üst düzey bir performans sunuyor.

InfinityBook Max 16 Fiyatı

RAM, depolama, ekran kartı ve ekran seçimine göre bilgisayarın fiyatı değişiyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan InfinityBook Max 16 için 1.595 euro (80.363 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu sürümde 16 GB RAM, 1 TB SSD, RTX 5060 ve LED ekran bulunuyor. 96 GB RAM, RTX 5060 ekran kartı ve OLED ekrana sahip sürüm ise 2.402 euro (121.038 TL) fiyat ile ön siparişe sunuldu.