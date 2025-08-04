Samsung Galaxy Z Flip 7'ye Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]

Güçlü donanımı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Samsung Galaxy Z Flip 7'ye sağlamlık testi yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan katlanabilir telefonun dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı.

Samsung Galaxy Z Flip 7'ye Dayanıklılık Testi Yapıldı

9 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 7'nin ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı.

İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı. YouTuber, daha sonra telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı. Telefon ısı testinde başarılı performans sergiledi.

Bir süre boyunca ısıya maruz kalan ekranda biraz iz kaldı ancak telefon sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Bir sonraki adımda telefona bükülme testi yapıldı. En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Flip 7 bükülme testini de başarıyla geçti.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Özellikleri