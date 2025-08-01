Oyun Konsolunu Andıran Telefonun Tasarımı Sızdırıldı!

Fiyat/performans akıllı telefonlarıyla bilinen Infinix, yakında GT 30 5G modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncuların dikkatini çekmesi beklenen bu modelle ilgili şimdiye kadar birkaç kez sızıntı yaşandı. Öyle ki geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri sızdırılmıştı. Bugün ise Infinix GT 30 5G tasarımı gün yüzüne çıktı.

Karşınızda Infinix GT 30 5G Tasarımı

Akıllı telefon dünyasında güvenilir bir kaynak, modelin tanıtım görselini paylaştı ve böylece cihazın arka tasarımı ortaya çıktı. Sol üst köşede çift kamera kurulumu ve LED flaş dikkat çekerken, arka yüzeyin genel tasarımı adeta "Ben bir oyuncu telefonuyum!" diye bağırıyor. Keskin hatlar ve LED detayları, resmen oyuncu ruhunu yansıtıyor.

Beklenen Infinix GT 30 5G Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Infinix GT 30 5G, 1.5K çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla kullanıcı karşısına çıkacak. Bu ekranın 120 Hz ya da 144 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor, bu da özellikle oyun deneyiminde akıcılığı artıracak.

Gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemciden alacak cihazda 8 GB RAM bulunacak. 5200 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan model, 45W hızlı şarj desteği sunacak. Arka tarafta çift kamera kurulumu yer alırken, yazılım tarafındaysa Android 15 tabanlı XOS arayüzü kullanılacak.

Beklenen Infinix GT 30 5G özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 1.5K çözünürlüklü AMOLED, yüksek yenileme hızı (120–144 Hz arası olabilir)

1.5K çözünürlüklü AMOLED, yüksek yenileme hızı (120–144 Hz arası olabilir) İşlemci: MediaTek Dimensity 7400

MediaTek Dimensity 7400 RAM: 8 GB

8 GB Batarya: 5200 mAh

5200 mAh Şarj: 45W hızlı şarj desteği

45W hızlı şarj desteği Arka Kamera: Çift kamera kurulumu

Çift kamera kurulumu İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı XOS

Android 15 tabanlı XOS Fiyat: Yaklaşık 230 dolar

Beklenen Infinix GT 30 5G Fiyatı

İddialara göre Infinix GT 30 5G, yaklaşık 230 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 9 bin 350 TL’ye denk geliyor. Ancak cihaz Türkiye’de satışa sunulursa vergiler ve ek maliyetlerle birlikte fiyatının 18 bin TL seviyelerine ulaşması muhtemel.