Xiaomi'den 6 Bin TL'lik Telefon! 120Hz Ekran ve 6 GB RAM'e Sahip

2025 yılının ocak ayında Redmi Note 14 serisi tanıtılmıştı. Kısa süre önce bu seriye yeni bir model katıldı. Redmi Note 14 SE 5G'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Ucuz Android telefon yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Redmi Note 14 SE 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 14 SE 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 2100 nite kadar parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 190 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

En iyi Xiaomi telefonlar arasında yer alan Redmi Note 14 SE 5G, gücünü MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Xiaomi Hyper OS ile birlikte gelen telefonda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5.110 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-600 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip Redmi Note 14 SE 5G'de IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 7,99 mm kalınlığındaki telefonda çift SIM desteği de yer alıyor.

Redmi Note 14 SE 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

Redmi Note 14 SE 5G için 13.999 Hindistan rupisi (6.558 TL) fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 13 TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.