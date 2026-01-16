Ucuz Oyun Telefonu Performans Testinde! 12 GB RAM ve Dahası

Infinix'in yeni oyun telefonu GT 50 Pro hakkında önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri sızdırılan GT 50 Pro Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi ve RAM seçeneği de ortaya çıktı.

Infinix GT 50 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan Infinix GT 50 Pro, X6891 model numarası ile Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, tek çekirdek testinde 1.612 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.686 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8400 Ultimate işlemcisi yer alacak. Bu işlemci dört adet 2.10GHz çekirdek, üç adet 3.00GHz çekirdek ve bira det 3.25GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix GT 30 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24 bin 999 rupi (11 bin 932 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Infinix GT 50 Pro'nun ise 27 bin rupi (12 bin 887 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix GT 50 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Infinix GT 30 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.