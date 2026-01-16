Realme'den 12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Realme, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Realme 16'nın özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonda Mediatek tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak. Telfeon ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Realme 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4.500 nit

4.500 nit Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

MediaTek Dimensity 6400 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 60W

60W Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 6.0

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme 16'nın ekranı 6,57 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 120Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Akıllı telefonda Qualcomm'un Dimensity 6400 Max işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 15T 5G'de de aynı işlemci bulunuyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneğini göreceğiz. Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Realme 16 ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 için 23.999 rupi (11.453 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16'nın ise 27 bin rupi (12.887 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıkklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Realme 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme 16'nın 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil.