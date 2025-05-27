İncelik Yarışı Kızıyor! Samsung ve Apple Rakibi Markanın Ultra İnce Modeli Ortaya Çıktı

Samsung, kısa süre önce ultra ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Galaxy S25 Edge modelini piyasaya sürdü. Akıllı telefon dünyasında gündemi adeta değiştiren bu model, rakip markaların da ilgisini çekti gibi görünüyor. Son gelen bilgiler de dev Android üreticisi Infinix’in de aynı incelik yarışına güçlü bir giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

Infinix, Ultra İnce Telefon Üzerinde Çalışıyor

Son dönemlerde ince telefon trendi başlamış durumda. Apple'ın iPhone 17 Air modeli için uzun bir süredir iddialar geliyorken, Samsung Galaxy S25 Edge 5.8 mm kalınlıkla karşımıza çıktı. Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, sıradaki modelin Infinix Hot 60 Pro+ olacağını iddia etti.

İddialara göre hazırlanan makete bakıldığında Infinix Hot 60 Pro+ modelinin sadece 5.95 mm kalınlığında olacağı öne sürülüyor. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy S25 Edge, bu noktada 0.2 mm daha ince kalıyor. Öte yandan Infinix’in yeni telefonunun ağırlığı da dikkat çekecek. Öyle ki 154.6 gram olacak. Rakibi Galaxy S25 Edge ise 163.8 gram ile biraz daha ağır.

Tabii ağırlık bu kadar düşük olunca batarya kapasitesi de merak edilmiyor değil. Şu an için bu konuda bir bilgi bulunmuyor. Galaxy S25 Edge 3.900 mAh’lik bir bataryaya sahipken, Infinix’in yeni modelinde bu değerin daha yüksek olması bekleniyor.

Infinix Hot 60 Pro+’ın ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belirsiz. Şirketin önümüzdeki aylarda bir lansman tarihi açıklaması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.