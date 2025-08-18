Yapay Zeka Destekli Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz ay 120Hz ekranlı ucuz telefon Infinix Hot 60 5G+'ı duyuran Infinix, kısa süre yeni bir telefon tanıttı. Hot 60i 5G olarak isimlendirilen telefon yapay zeka desteği, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya ile öne çıkıyor.

Infinix Hot 60i 5G Özellikleri

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Hot 60i 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 670 nit maksimum parlaklık ve 120HZ yenileme hızı sunuyor. 199 gram ağırlığındaki telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.

Bütçe dostu telefon gücünü MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix Hot 60 5G+'ta Dimensity 7020 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HiOS 15 ile birlikte gelen Infinix Hot 60i 5G'de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefon 167,64 x 76,8 x 8,14 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bu kamera 2K çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Hot 60i 5G'de IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonun yan tarafında yapay zeka özelliklerine hızlıca erişmenizi sağlayan bir buton bulunuyoır.

Telefondaki yapay zeka özellikleri arasında web sayfasını ve belgeyi özetleme, herhangi bir konu hakkında bilgi alma, telefonda çeşitli işlemleri gerçekleştirme dahil birçok işlev yer alıyor. Peki, Infinix'in yeni telefonu 60i 5G'nin fiyatı ne kadar?

Infinix Hot 60i 5G Fiyatı

Mavi, yeşil, siyah ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Infinix Hot 60i 5G için 9 bin 299 Hindistan rupisi (4.352 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.