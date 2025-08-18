Bu Telefon Tankla Kapışır! Uygun Fiyatlı Modelin Özellikleri Sızdı

Yüksek kapasiteli bataryaları ve dayanıklı telefonlarıyla tanınan Ulefone, kısa süre önce Armor 20 Ultra modelini kullanıcılarla buluşturmuştu. Şimdi ise markanın yeni cihazı RugKing için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen RugKing’in teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Beklenen Ulefone RugKing Teknik Özellikleri

Şirket her ne kadar resmi bir duyuru yapmamış olsa da Ulefone RugKing’in neredeyse tüm teknik detayları şimdiden ortaya çıkmış durumda. Sızıntılara göre cihaz, 5,99 inç boyutunda HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip olacak. 60 Hz yenileme hızıyla desteklenecek bu panel, 910 nit parlaklık sunacak.

Gücünü Unisoc T7255 işlemciden alacak RugKing, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama ile gelecek. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde depolama kapasitesini 2 TB’a kadar artırmak mümkün olacak. Kutudan çıktığında ise kullanıcıları Android 15 karşılayacak.

Cihazın öne çıkan taraflarından biri de devasa bataryası. 9.600 mAh kapasiteli bataryayla gelecek RugKing, 18W şarj desteği sunacak. Şarj hızı düşük olsa da bu büyüklükteki batarya uzun kullanım süresi vaat ediyor. Tabii bu kapasite cihazın boyutlarına da yansıyacak; yaklaşık 400 gram ağırlığında ve 18,3 mm kalınlığında olacak.

Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve 2 MP makro lens arka tarafta yer alırken, ön kısımda 8 MP özçekim kamerası bulunacak. Dayanıklılık özellikleriyle de dikkat çekecek telefon, IP68/IP69K su ve toz geçirmezlik ile MIL-STD-810H askeri sertifikaya sahip olacak.

Beklenen Ulefone RugKing Fiyatı

Teknik özellikleri ile merak uyandıran Ulefone RugKing, 149,99 dolardan satışa sunulacak. Tabii bu kesin değil, bir iddiadan ibaret.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ulefone RugKing özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.