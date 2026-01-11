iPhone 15 Pro'nun Sevilen Özelliği Bu Telefonda!

Infinix’in merakla beklenen Note 60 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Tanıtılmasına kısa bir süre kalan seri hakkında şimdiye kadar pek çok sızıntı yaşandı. Son olarak ailenin standart modeli Infinix Note 60, Google veri tabanında ortaya çıktı. Böylece cihazın bazı özellikleri netleşti. İşte ayrıntılar...

Infinix Note 60 Özellikleri Ortaya Çıktı

Uydu üzerinden arama ve mesajlaşma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmesi beklenen seri yılın ilerleyen dönemlerinde duyrulacak. Bunun için merakla bekleyiş sürüyorken Infinix Note 60, Google Play Console'da görüntülendi. X6879 model numarasına sahip olduğu gün yüzüne çıkan cihazın işlemci, ekran ve bellek özellikleri belli oldu.

Platformda yer alan bilgilere göre Infinix Note 60, Android 16 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Buna göre akıllı telefonun güncel yazılım deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Ayrıca MediaTek MT6878 kod adlı bir işlemciden güç alacak. 2.5 GHz ARM Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan bu yonga setinin MediaTek Dimensity 7300 olabileceği ifade ediliyor.

Telefon 8 GB RAM ile gelecek. Ekrana baktığımızda ise 2644 x 1208 piksel çözünürlüğe ve 520 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağı belirtiliyor. Modelin ön yüzü de net şekilde görülüyor. Buna göre bir delikli ön kamera olduğunu görüyoruz. Ses açma/kapama düğmeleri ve güç düğmesi cihazın sağ tarafında bulunuyor. Ayrıca sol tarafta yer alan eylem düğmesi ise gözden kaçmıyor. Bu özellik iPhone 15 Pro ve sonrasındaki modellerde de var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi orta segment telefonlar arasına girecek Infinix Note 60'tan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.