12 GB RAM'li Telefon Tanıtıldı! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

Infinix, yeni bir Android telefon tanıttı. Note 60 Pro olarak isimlendirilen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snadpragon işlemci yer alıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayan telefonda yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Infinix Note 60 Pro'nun Özellikleri neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel

1080 x 2436 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Parlaklığı: 4.500 nit parlaklık

4.500 nit parlaklık Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.500mAh (bazı ülkelerde 6.000mAh)

6.500mAh (bazı ülkelerde 6.000mAh) Hızlı Şarj: 90W kablolu, 30W kablosuz

90W kablolu, 30W kablosuz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4 (4nm)

Snapdragon 7s Gen 4 (4nm) RAM: 8 GB / 12 GB seçenekleri

8 GB / 12 GB seçenekleri Depolama: 256GB

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Note 60 Pro, OLED ekran üzerinde 1080 x 2436 piksel çözünürlük, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyen telefonda parmak izi sensörü mevcut. Bu sensör, güç butonuna entegre edildi.

Note 60 Pro gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix Note 60'da MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı XOS 16 ile beraber gelen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği mevcut. Akıllı telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip ancak bazı ülkelerde telefonun 6.000 mAh batarya kapasiteli sürümü bulunuyor.

Akıllı telefon 90W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear yer alıyor.

Infinix Note 60 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 60 Pro'nun fiyatı açıklanmadı. Infinix Note 50 Türkiye'de 17 bin TL civarında bir fiyata satılıyor. Note 60 Pro, Note 50'den daha güçlü işlemci ve daha yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok bakımdan daha iyi özelliklerle birlikte geliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 25 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama ypaılamdı. Bu nedenle telefon farklı fiyata sahip olabilir.