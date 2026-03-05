Infinix, Kendi Kendini İyileştiren Bataryaya Sahip Yeni Telefonunu Tanıttı

Infinix, yeni akıllı telefon modeli Infinix Note 60 Ultra’yı tanıttı. Modelin en dikkat çeken noktası tasarım tarafındaki iş birliği. Cihaz, İtalyan tasarım şirketi Pininfarina tarafından tasarlandı. Bilmeyenler için Pininfarina, otomotiv tasarımı alanında faaliyet gösteren köklü bir firma. Özellikle Ferrari gibi markalar için yaptığı tasarımlar ile biliniyor. Şirket ayrıca Togg T10X’in tasarım sürecinde yer almıştı. Peki Infinix Note 60 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı neler?

Infinix Note 60 Ultra Teknik Özellikleri Neler?

Ekran : 6.78 inç AMOLED, 1208x2644 (FHD+) çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

: 6.78 inç AMOLED, 1208x2644 (FHD+) çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 8400 Ultimate

: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB ve 512 GB

: 256 GB ve 512 GB Arka Kamera : 200 MP ana kamera, 8 MP geniş açı lens ve 50 MP periskop telefoto kamera

: 200 MP ana kamera, 8 MP geniş açı lens ve 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 7000 mAh kapasite

: 7000 mAh kapasite Hızlı Şarj : 100W kablolu, 50W kablosuz

: 100W kablolu, 50W kablosuz İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Bağlantı: 5G desteği, NFC, Bluetooth 5.4

Infinix Note 60 Ultra Hangi İşlemciye Sahip?

Infinix Note 60 Ultra, gücünü MediaTek'in Dimensity 8400 Ultimate işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, 4nm üretim süreciyle üretildi ve toplamda sekiz çekirdekli Arm Cortex-A725 mimarisi üzerine kurulu. Dimensity 8400 Ultra daha önce Xiaomi 15T ve Poco X7 Pro modellerinde kullanılmıştı ve özellikle oyun severler için oldukça iyi performans sunduğunu söyleyebiliriz, örnek vermek gerekirse bu işlemci PUBG'de oldukça akıcı bir deneyim sunuyor.

Infinix Note 60 Ultra'da Kaç GB Ram Var?

Infinix Note 60 Ultra, 12 GB RAM ile geliyor. Kullanıcıların tercih edebileceği ikinci bir seçenek bulunmuyor. Aslında 12 GB günlük kullanımda oldukça yeterli bir seçenek. Yine de pek çok modern telefonda olduğu gibi modelde de sanal RAM özelliği mevcut. Depolama tarafında ise kullanıcıların tercih yapabilecekleri 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Infinix Note 60 Ultra Kamera Özellikleri Neler?

Infinix Notr 60 Ultra'nın kamera özelliklerine baktığımızda ise iddialı bir telefon görüyoruz. Cihaz, üçlü bir kamera dizilimi ile birlikte geliyor. Bunlar Samsung'un ISOCELL HPE sensörünü kullanan 200 megapiksel ana kamera, 112 derece ultra geniş açılı çekimlere izin veren 8 megapiksel lens ve 2x optik zoom yapabilen 50 megapiksel persikop telefoto lens.

Note 60 Ultra her ne kadar 2x optik zoom ile sınırlı olsa da dijital olarak 100x'e kadar çıkabiliyor. Bu modelle birlikte Infinix, fotoğraflarda aydınlık ve gölgelerin daha dengeli görünmesini sağlayan XDR Ultra HDR çekim özelliğine ilk kez yer veriyor. Telefonun ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamera bizleri karşılıyor.

Infinix Note 60 Ultra Ekranı Neler Sunuyor?

Infinix Note 60 Ultra, 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor. Söz konusu panel 1208x2644 yani FHD+ çözünürlüğe ve 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Corning Gorilla Glass 7i ile darbelere ve çizilmelere karşı korunan ekranın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 4500 nit maksimum parlaklık değerine sahip olması. Bu değer ile birlikte güneşli yaz günlerinde bile telefonunuzu açık havada

Infinix Note 60 Ultra Tasarımı Nasıl?

Infinix Note 60 Ultra’nın Pininfarina tarafından tasarlandığını söylemiştik, tasarım hatları oldukça ilgi çekici görünüyor. Telefonun arka tarafında oldukça büyük bir kamera çıkıntısı görüyoruz. Arka taraf Corning Gorilla Glass Victus camla korunuyor ve oldukça dayanıklı olduğu iddia ediliyor.

Arka kısımda firmanın Active Matrix Display adını verdiği küçük bir bildirim ekranı bulunuyor. Bu alan, cihaza bildirim geldiğinde kısa bir animasyon gösteriyor. Telefonun renk seçenekleri ise Torino Siyahı, Monza Kırmızısı, Amalfi Mavisi ve Roma Gümüşü olarak belirtiliyor.

Infinix Note 60 Ultra Batarya Kapasitesi Kaç mAh?

Infinix Note 60 Ultra, 7000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor. Bu bataryayı özel kılan durum ise Infinix'in kendine özgü batarya sağlığı iyileştirme teknolojisi. Silikon-karbon temelli bu bataryanın beraberinde kullanılan teknoloji ile telefonun, her 200 şarj döngüsünde pil sağlığının yüzde 1'ine kadarını geri kazandığı bildiriliyor. Öte yandan bu bataryayı 100W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği ile hızlıca doldurabilmeniz mümkün.

Infinix Note 60 Ultra Diğer Özellikleri Neler?

Cihazın diğer özellikleri arasında JBL tarafından optimize edilmiş hoparlör sistemi bulunuyor. Infinix Note 60 Ultra, Android 16 tabanlı XOS 16 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Firma 3 yıl Android ve 5 yıl güvenlik güncellemesi sunuyor, bu süre Samsung gibi 7 yıl güncelleme garantisi veren rakipler göz önünde bulundurulduğunda kısa kalıyor.

Bir diğer bahsetmeye değer özellik ise iki yönlü uydu iletişimi. Bu özellik sadece mesajla sınırlı değil, uygun durumda telefonla uydu üzerinden arama bile yapabilmeniz mümkün. Infinix bu konuda diğer markalara göre daha iyi bir çekim kalitesi sunduğunu iddia ediyor.

Infinix Note 60 Ultra Fiyatı

Infinix Note 60 Ultra, Malezya'da 3000 MYR yani yaklaşık 33 bin 500 TL'den satışa çıktı. Bildiğiniz üzere Infinix, Türkiye'de de faaliyet gösteren bir firma. Hatta şirketin Note 50 Pro Plus gibi modelleri de ülkemizde 40 bin TL civarında satılıyor. Bu nedenle Note 60 Ultra'nın da Türkiye'de satılma ihtimali oldukça yüksek. Ancak fiyatının ciddi oranda artacağını söyleyebiliriz.

Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan toplamda dört farklı kalemde vergi alınıyor. Tüm bu vergiler bir araya geldiğinde mevcut fiyat yüzde 104 oranında artıyor. Bu da Infinix Note 60 Ultra'nın 65 bin TL ile 70 bin TL fiyat aralığında satılacağı anlamına geliyor. Elbette ki şirket yerel fiyatlandırma stratejisi ile bizi şaşırtabilir. Türkiye satış tarihi ise şimdilik belirsiz.

Editörün Yorumu

Teknolojinin geliştikçe firmaların inovasyon konusunda ne kadar zorlandığını görebiliyoruz. Sürekli olarak farklı şeyler denemekten kaçınmayan Infinix, yine iddialı bir model sunuyor. Çift yönlü uydu iletişimi, kendi kendini iyileştirebilen silikon-karbon tabanlı batarya teknolojisi ve çok daha fazlası bu telefonu incelemeye değer kılan özelliklerden. Umarız bu telefonu Türkiye'de görebiliriz.