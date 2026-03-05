OPPO'nun 200 MP Kameralı Katlanabilir Telefonu Yolda! 16 GB RAM'i Var

OPPO Find N6'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO Find N6'nın tüm özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve 16 GB RAM seçeneği dâhil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 8,12 inç

8,12 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 2K+

2K+ Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,62 inç

6,62 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1140 x 2616 piksel

1140 x 2616 piksel İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Parlaklık: 3600 nit

3600 nit Ana Kamera: 200 MP (f/1.8)

200 MP (f/1.8) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.7)

50 MP (f/2.7) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP (f/2.0)

50MP (f/2.0) Ön Kamera: 20 MP

20 MP İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Pil Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

80W kablolu, 50W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP56, IP58 ve IP59 sertifikaları

OPPO Find N6'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

OPPO Find N6'nın ana ekranı 8,12 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, bu ekran üzerinde 2K+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6,62 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 1140 x 2616 piksel çözünürlük, 3600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Telefonun katlanmamış hâli 8,93 mm, katlanmış hâli ise 4,21 mm kalınlığında olacak. Serinin bir önceki modeli olan Find N5'in 8,12 inç büyüklüğündeki ana ekranında 2248 x 2480 piksel çözünürlük, OLED, 120Hz yenileme hızı ve 2100 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni modelde de OLED ekran teknolojisi görebiliriz.

OPPO Find N6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemcide iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. OPPO Find N5'te ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

OPPO Find N6'nın Kamerası Nasıl Olacak?

OPPO Find N6'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.7 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamear bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find N6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO Find N6, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Katlanabilir telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecke. 80W hızlı şarj desteği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Serinin önceki modelinde ise 5600 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunuyor.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan OPPO Find N6'nın mart ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modeli Find N6'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find N6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find N5 şu anda 97 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Find N6'nın Find N5'e kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 100 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find N6'nın en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Telefonun hem güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunacağını hem 200 MP kamera sayesinde kaliteli fotoğraflar çekeceğini hem de 80W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olabileceğini söyleyebilirim. 8,12 inç boyutundaki ekranı nedeniyle tablete de gerek bırakmayacak.