Infinix'ten 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen Infinix Note 60 Ultra'nın bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Arka kamera tasarımıyla dikkat çeken telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Infinix Note 60 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortay açıkan görsele göre Infinix Note 60 Ultra'nın arka yüzeyinde büyük bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş bulunacak. Telefonun sağ tarafında güç ve ses butonları, sol tarafta ise özel bir buton bulunacak. Bu butonun yapay zekâ özelliklerine hızlı erişim sağlayacağı söyleniyor. Görsele göre telefonda NFC desteği de bulunacak.

Infinix Note 60 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 200 MP

200 MP RAM: 12 GB

12 GB Batarya Kapasitesi: 7000 mAh / 6000 mah

7000 mAh / 6000 mah Hızlı Şarj: 100W kablolu, 30W kablosuz

100W kablolu, 30W kablosuz Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Infinix Note 50 Pro 4G'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Note 60 Ultra'nın iki sürümü bulunacak. Bu sürümlerden biri 7000 mAh, diğer iise 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefonun RAM tarafında 12 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

Infinix Note 60 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 50 şu anda 17 bin TL civarında bir fiyata satılıyor. Note 60 Ultra'nın Note 50'ye daha güçlü donanıma sahip olacak. Dolayısıyla yeni telefon 20 bin TL üzeri bir başlangıç fiyat etiektiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix Note 60 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix'in bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli Note 60 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Infinix Note 50 Pro 4G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.