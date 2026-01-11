8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Infinix'in yeni akıllı telefonu Note Edge 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenen Note Edge 5G'nin bu kez özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

Infinix Note Edge 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 GPU: Mali-G610 MC2

Mali-G610 MC2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix Note Edge 5G'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Infinix Note 50 Pro 4G'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Note Edge 5G'de de 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Note Edge 5G gücünü Dimensity 7100 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Mali-G610 MC2 GPU'ya sahip telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Note 50 Pro 4G'de ise 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Note 50 Pro 4G'de 50 megapiksel ana kmaera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Yeni telefonda da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera görebiliriz. Note Edge 5G'nin ön kamerası ise 13 megapiksel olacak.