8 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Infinix'in bütçe dostu akıllı telefonu Note Edge 5G hakkında önemli bilgiler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bir sertifikasyon platformunda ortaya çıkan Note Edge 5G bu kez Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Infinix Note Edge 5G, Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Infinix Note Edge 5G, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 876 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 245 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Infinix'in yeni akıllı telefonu geçtiğimiz haftalarda FCC sertifikası almıştı. Bu sertifikada yer alan bilgilere göre X6887 model numarasına sahip olan akıllı telefon, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo ve SBAS bağlantı teknolojilerini destekleyecek. Telefonun ayrıca titanyum gri renk seçeneğiyle birlikte geleceği söyleniyor.

Infinix Note Edge 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 GPU: Mali-G610 MC2

Mali-G610 MC2 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 6.500 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix Note Edge 5G, AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Telefonun boyutu ve çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. 2025 yılının mart ayında tanıtılan Infinix Note 50 Pro 4G'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2436 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 6,7 inç civarı bir ekran büyüklüğü görebiliriz.

Akıllı telefonda MediaTek'in yeni işlemcisi Dimensity 7100 yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. Cihazda ayrıca Mali-G610 MC2 GPU bulunacak.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak. Infinix Note Edge 5G, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Note 50 Pro 4G'de 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni telefonda da 90W civarı bir şarj hızı yer alabilir.