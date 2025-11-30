Ferrari ve Togg'u Tasarlayan Şirketle Ortak Oldular! Infinix'ten Şok Hamle!

Akıllı telefon dünyası bu kez otomotiv tasarımının efsaneleriyle buluşuyor. Infinix, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla Ferrari, Togg, Alfa Romeo, Maserati ve Cadillac gibi markaların tasarımlarına imza atan Pininfarina ile resmi olarak ortaklık kurduğunu açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Infinix ve Pininfarina Ortaklığı Doğrulandı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda Infinix, yeni cihazın “bir efsane tarafından tasarlanan bir başyapıt” olacağını söyledi. Paylaşılan görsellerdeki örtülü logo ise gizemi ortadan kaldırdı. Zira cihazın tasarımı Ferrari ve Togg’un tasarım ortağı Pininfarina tarafından hazırlanıyor.

Pininfarina’nın imzasını taşıyan araçlar arasında Ferrari F40, Maserati Quattroporte, Alfa Romeo Spider, Togg T10X prototip aşaması ve daha birçok ikonik model yer alıyor. Şimdi bu tasarım devinin bir akıllı telefon üzerinde çalışması teknoloji dünyasında ciddi heyecan yarattı. Peki bu ortaklık neden dikkat çekiyor?

Zira Pininfarina, otomotiv sektöründe “tasarımın altın standardı” olarak kabul ediliyor. İlk kez bir akıllı telefon markasıyla bu çapta bir işbirliğine imza atması Infinix’in stratejisinin tamamen değiştiğini gösteriyor. Marka artık sadece fiyat performans oranını yakalayan teknik özelliklerle değil üst segment bir tasarım diliyle rekabet etmek istiyor.

Şu an için telefon veya özellikleri hakkında herhangi bir açıklama yok. Ancak ilerleyen günlerde cihazla ilgili çeşitli detayların ortaya çıkması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...