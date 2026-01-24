Çok Ucuz Android Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Infinix Smart 20'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştrilen bir işlemci yer alacak. Telefon ayrıca en güncel Android işletim sistemi ile birlikte gelecek.

Infinix Smart 20'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Helio G81

RAM: 4 GB

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

İşletim Sistemi: Android 16

Infinix Smart 20, Google Play Console'da ortaya çıktı. Telefon X6840 ve X6840B olmak üzere iki farklı model numarasına sahip. Bu farklı numaralar, akıllı telfeonun farklı pazarlara yönelik sürümleri olacağını gösteriyor. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telfeon, Android 16 işletim sistemine sahip olacak.

Bütçe dostu akıllı telefonda MediaTek Helio G81 işlemcisi yer alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Infinix Note Edge modelinde MediaTek Dimensity 7100 işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonda 4 GB RAM bulunacak. Smart 20 ayrıca 720 x 1576 piksel çözünürlük sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Infinix Smart 10'da ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni modelde de aynı yenileme hızını görebiliriz.

Infinix Smart 20'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Smart 10 için 6 bin 799 rupi (3 bin 214 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.i Infinix Smart 20'nin ise 8 bin rupi (3 bin 782 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.