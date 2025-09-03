8 GB RAM'e Sahip Bütçe Dostu Tablet Tanıtıldı! Dev Bataryası Var

Geçtiğimiz ay Hot 60 5G+ modelini duyuran Infinix, kısa süre önce yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte XPAD 20 Pro olarak isimlendirilen tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni tablet 8 GB RAM ve 8.000 mAh batarya kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix XPAD 20 Pro Özellikleri

12 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix XPAD 20 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük, 450 nit maksimum parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.2, USB-Type C, LTE ve Wi-Fi 802.11ac gibi özellikler bulunuyor.

Tablette MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix Hot 60 5G+'ta MediaTek Dimensity 7020 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı XOS 15.1.2 ile birlikte gelen tablette 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda ayrıca 8 GB sanal RAM desteği de yer alıyor. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet, 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Gelişmiş ses deneyimi için dört adet hoparlör mevcut. Bu sayede oyun oynarken, film izerken veya müzik dinlerken daha iyi bir ses deneyimi elde edilecek. Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Infinix XPAD 20 Pro Fiyatı

Gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Infinix XPAD 20 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yaklaşık 340 dolar (13.997 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.