Aşırı Ucuz Oyun Telefonu Tanıtıldı! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Ucuz oyun telefonları arasına yeni bir model daha katıldı. Lava, Play Max isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lava Play Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 33W

33W Arka Kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K çözünürlükte 30 FPS

4K çözünürlükte 30 FPS Ön Kamera: 8 MP

8 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP54

6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Play Max, LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun yan tarafında parmak izi sensörü mevcut. Uygun fiyatlı oyun telefonunda ayrıca çift SIM desteği de bulunuyor.

Akıllı telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalrada taıtılan Lava Agni 4'te sekiz çekirdekli Dimensity 8350 tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB UFS 3.1 seçeneği yer alıyor. Depolama alanı, microSD desteği ile birlikte 1 TB'a kadar artırılabiliyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Lava Play Max'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde EIS destekli ana kamera bulunuyor. Bu kamera 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefonda IP54 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Lava Play Max Fiyatı

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini alan Lava Play Max'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 12.999 rupi (6.158 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14.999 rupi (7.105 TL) fiyat etiketi belirlendi. Akıllı telefon siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.