8 GB RAM'li Çok Ucuz Tablet Tanıtıldı! 8000 mAh Bataryaya Sahip

Ucuz Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Infinix, uzun süredir merakla beklenen Xpad Edge isimli tableti tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet dev batarya ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix Xpad Edge Özellikleri

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2400 piksel

1600 x 2400 piksel Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Panda MN228

Panda MN228 Ekran Gövde Oranı: %88,10

%88,10 RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Şarj Desteği: 18W

13,12 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Xpad Edge, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2400 piksel çözünürlük, 450 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 88,10 ekran gövde oranına sahip olan Panda MN228 ekran koruma teknolojisini destekliyor. 588 gram ağırlığındaki tablet 6,19 mm kalınlığında.

Tablet gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Mayıs ayında tanıtılan Infinix Xpad GT'de ise Snapdragon 888 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön kameranın ise 8 megapiksel çözünürlüğünde.

Bütçe dostu Android tablet Infinix Xpad Edge'de 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasıın sağlıyor. Tablet ayrıca 18W şarj desteğine sahip. Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) teknolojilerinii destekleyen cihazda USB Type-C portu yer alıyor.

Infinix Xpad Edge Fiyatı

Infinix'in ucuz Android tableti Xpad Edge'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.299 Malezya Ringgiti (13.586 TL) fiyat etiketi belirlendi.