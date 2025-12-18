200 MP Kameralı Bütçe Dostu Amiral Gemisi Yolda! OLED Ekranı Var

Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. iQOO Z11 Turbo Pro olarak isimlendirilen yeni akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO Z11 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Kamera: 200 MP

200 MP İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11 Turbo Pro, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Ucuz amiral gemisi, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Yenileme hızına dair bir bilgi paylaşılmadı ancak akıllı telefonun 120Hz veya üzeri bir yenileme hızı sunması bekleniyor. iQOO Z10 Turbo Pro'da 144Hz tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO Z10 Turbo'da Dimensity 8400, Z10 Turbo Pro'da ise Snapdragon 8s Gen 4 mevcut.

Z11 Turbo Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz belli değil. Akıllı telefonda ayrıca 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Bu sensör, ekran altına entegre edilecek.

iQOO Z11 Turbo Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Turbo Pro için 1.799 yuan (10.945 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. iQOO Z11 Turbo Pro'nun ise 2.000 yuan (12.168 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

iQOO Z11 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11 Turbo Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasaırmı belli olacak. 144Hz yenileme hızı, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıka niQOO Z10 Turbo Pro, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.