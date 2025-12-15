8 GB RAM'li Ucuz Android Tablet Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Bütçe dostu Android tabletler arasına yen ibir model daha katılmaya hazırlanıyor. Infinix XPad Edge'in tanıtım tarihi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet, yapay zeka özellikleri ile birlikte gelecek. Tablet ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Infinix XPad Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix XPad Edge, 18 Aralık tarihinde tanıtılacak. Paylaşılan görsellere göre tablet yalnızca 6,19 mm kalınlığında ve 588 gram ağırlığında olacak. Folax isimli sesli asistana sahip tablette yapay zeka desteği de bulunacak. Bu destek sayesinde gerçek zamanlı çeviri dahil birçok işlem kolayca yapılabilecek.

Infinix XPad Edge'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

13,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2400 piksel

1600 x 2400 piksel Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 18W

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix XPad Edge 13,2 inç ekran büyüklüğünde olacak. Tablet, 1600 x 2400 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunacak. Yüzde 88,1 ekran gövde oranına sahip tablette dört hoparlör yer alacak. Tablet ayrıca bölünmüş ekran ve telefon yansıtma gibi özellikleri de içerecek.

Tablet gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Mayıs ayında tanıtılan Infinix Xpad GT'de ise Snapdragon 888 işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

Uygun fiyatlı Android tablette 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön kameranın ise 8 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Infinix XPad Edge'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Infinix XPad Edge daha önce 1.329 Malezya Ringgiti (13.875 TL) fiyat etiketiyle ortaya çıkmıştı. 18 Aralık tarihinde yapılacak tanıtımla birlikte tabletin resmî fiyatı belli olacak. Tabletin yalnızca Malezya'da mı dünya genelinde mi satışa sunulacağı henüz belli değil.