Anında Bağışıklık Kazandıran Antikor İlacı Geliştirildi

Yeni tip koronavirüs dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürmeye devam ederken İngiliz bilim insanlarından sevindiren haber geldi. COVID-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir silah olarak kullanılabilecek bir antikor ilacı geliştirildi. Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilere göre geliştirilen ilaç anında bağışıklık kazandıracak.

İngiliz Bilim İnsanlarından Anında Bağışıklık Kazandıran Antikor İlacı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken salgına ilişkin bilimsel çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemine bağlı University College London Hastanesi (UCLH) ve AstraZeneca firmalarının iş birliği ile gerçekleştirilen çalışma tüm dünyaya umut oldu. Uzun vadeli bağışıklık kazandıracak olan bu ilacın sayısız insanın hayatında önemli bir yere sahip olacağı tahmin ediliyor.

İlacın ilk denemeleri sağlık çalışanları ile üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 10 kişilik gönüllü grubu üzerinde yapıldı. Storm Chaser olarak isimlendirilen yeni klinik denemelerinde ilacın iki doz halinde küresel olarak 1125 gönüllü üzerinde denenmesi planlanıyor. Söz konusu ilacın en az altı ay, en fazla bir yıla kadar koruma sağlaması bekleniyor.

AZD7442 olarak adlandırılan antikorla geliştirilen ilaç yeni tip koronavirüse yakalanan kişilere uygulanıyor. İlacın uygulandığı kişilerin böylelikle hastalığın yayılmasına yardımcı olması ve hastalığı ortaya çıkan ciddi semptomlar yüzünden ağır bir şekilde geçirmesi önleniyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen ilacın özellikle hastaneler, bakımevleri ve üniversitelerde uygulanacağı belirtiliyor. Böylece yeni tip koronavirüsün yayılma hızının minimum seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

University College London Hastanesinde görevli Doktor Catherine Houlihan, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Dr. Houlihan, konuya dair yaptığı açıklamada, “Antikor kombinasyonunun virüsü etkisiz hale getirebileceğini biliyoruz. Enjeksiyon yöntemiyle uyguladığımız bu tedavinin, corona virüsüne maruz kalarak aşı için geç kalmış kişilere anında koruma sağlamasını umuyoruz. Eğer bu yöntemin işe yaradığını kanıtlarsak, corona virüsüyle mücadelede çok güçlü bir silahımız olacak” şeklinde konuştu.

Çin Aşısı Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının Türkiye’ye ne zaman geleceğine ilişkin soru işaretlerini gidermek için geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, “Çin aşısının Türk insanında etkili olduğundan artık eminiz. Aşılar Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor" ifadelerine yer verdi.