İnsan Beynini Taklit Edebilen Süper Bilgisayar Yapıldı

12 yıllık üstün bir çalışma ve 15 milyon pound gibi devasa bütçeyle geliştirilen Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker) isimi süper bilgisayar, en sonunda çalışır hale geldi. Neredeyse 1 milyon işlemcisi bulunan ve saniyede 200 trilyon işlem yapabilen bilgisayar, dünyanın en büyük nöromorfik süper bilgisayarı olmayı başardı.

Manchester Üniversitesi bünyesinde geliştirilen süper bilgisayar için ilk adımlar 2006 yılında atılmıştı. Üniversiteye göre, milyon işlemcili bu bilgisayar diğerlerinden farklı, çünkü verileri insan beynine benzer bir şekilde işlemek için paralelleştirmeden faydalanıyor. Paralelleştirme, bilgisayarın A noktasından B noktasına bilgi göndermek yerine, milyarlarca küçük veriyi aynı anda farklı hedeflere göndermesi anlamına geldiği aktarılmıştı.

Gelişme hakkında konuşan Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Steve Furber şunları söyledi: “SpiNNaker, geleneksel bilgisayarların çalışma şeklini tamamen yeniden ele alıyor. Esasen geleneksel bir bilgisayardan daha çok beynimiz gibi çalışan bir makine yarattık. Bu, son derece heyecan verici. Projenin nihai hedefi, gerçek zamanlı beyin modelleme uygulamaları için tek bir bilgisayarda bir milyon çekirdeği bir araya getirmek olmuştur ve şimdi bunu başardık, bu harika.”

İnsan beynini taklit edecek

SpiNNaker’ı yapan bilim insanları, nihai amaçlarını 1 milyar biyolojik nöronu taklit etmek olarak açıkladılar. Araştırmacılar, bir milyar basit nöron veya milyonlarca nöronun "karmaşık yapı ve iç dinamikleriyle" simülasyonunu yapabilecekler. Makine çok yetenekli olsa da, insan beyninin 100 milyar nöronu olduğu göz önüne alınınca, bilgisayarın mevcut tüm gizemlerin kilidini açamayacağını söyleyebiliriz.

Süper bilgisayara dair daha ayrıntılı bilgileri almak ve sistemin nasıl çalıştığına dair detayları öğrenmek için University of Manchester adresini ziyaret edebilirsiniz.