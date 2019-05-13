İnsan DNA'sı Müzik Notalarına Çevrildi

ODTÜ'lü bilim insanları, insan DNA'sının müziğini ve görselini çıkarabilen bilgisayar programı geliştirdi. ODTÜ Enformatik Enstitüsü Öğretim Üyesi Elif Sürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'İçindeki Müzik' projesine, yüksek lisans öğrencisi Elif Bozlak ile başladıklarını ifade etti.

Bir sanat enstalasyonu olarak başlayan projenin DNA'daki kromozomların gitar teli uzunluğuna ve ilgili notalara çevrildiği, mutasyonların LED'ler ve müzikle gözlenebildiği bir araştırma projesine dönüştüğünü anlatan Sürer, "bang. Art Prix Innovation'da sergilenen projemiz, 92 kişiden alınan verilerle Bologna'daki GOODTECHS 2018 akademik konferansında da sunuldu" dedi.

'Müziğin tınısı kişiden kişiye kültürden kültüre değişebilir mi?' diyerek yeni bir çalışma yaptıklarını ve İTÜ Uluslarası Müzik ve Bilimler Sempozyumu'nda sunduklarını dile getiren Sürer, "Projemizde DNA'yı işitselleştirdik ve görselleştirdik diyebiliriz. Her insanı bir diğerinden ayıran özelliklerini müziğe ve bir yandan da ışık sinyallerine ve animasyonlara dönüştürdük" dedi.

İnsan DNA'sı Müzik Notasına Çevrildi

LED'lerle DNA'nın Görseli Çıkarıldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Elif Bozlak ise projelerinde 5 farklı kişinin DNA verilerini kullandıklarını anlattı. Dünya genelinde kendi çalışmalarına benzer çalışmaların yapıldığını dile getiren Elif Bozlak, "Ancak DNA mutasyonları kullanılarak kişiye özel bir müzik ve görsel çıkarılmasına daha önce rastlamadık. Bu çalışmamızın ilk olduğunu düşünüyoruz. Kromozomların boylarını ayrı ayrı gitar teline eşitleyerek frekans değerlerine çevirdik. Sonrasında bu frekans verilerinden farklı sesler ve görseller, animasyonlar oluşturduk." dedi.

DNA'daki mutasyonların hastalık anlamına gelmediğini, bunların kişiye özgü olduğunu dile getiren Bozlak, "Amacımız eğlenceli ve dikkat çekici yöntemlerle DNA'yı öğretmekti. Bunun için anket çalışmaları yaptık. İkiz insanlarda bile mutasyonların olduğunu bizim projemiz çok kolaylıkla öğrencilere gösterebiliyor. Bunun için öğretici bir çalışma oldu" değerlendirmesini yaptı.

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