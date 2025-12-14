Insomniac Games Spider-Man 3 ile Neler Planlıyor? İşte Tüm Bilinenler

Marvel's Spider-Man 2 sonrasında Marvel's Spider-Man 3 ile ilgili merak daha da bir artıyor. 2023 yılının sonlarına doğru geliştirici stüdyoya yapılan siber saldırı ile proje planlamaları ortaya dökülmüş ve devam oyununu ne zaman görebileceğimize dair bilgi edinmişti. Elbette aradan geçen zaman zarfında birçok değişiklik yaşanmış olabilir. Bu da oyuncuların kafalarında soru işaretleri oluşturdu.

Insomniac Games, Marvel's Spider-Man 3 İçin Neler Planlıyor?

Son oyunun finali sonrasında iki ayrı sahne gösterilmişti. İlkinde Norman Osborn tarafından gerçekleştirilen Doctor Octopus ziyareti ve final bölümüne dikkat çekilmesi ve sonrasında da Silk olarak da bilinen ve henüz bir gücü olmayan Cindy Moon ile Miles Morales buluşmasını görmüştük. Bu, oyunculara yeni bir karakterin daha tanıtılacağının işaretini vermişti.

Bir diğer dikkat çeken detay ise Norman Osborn karakterinin Harry Osborne trajedisi sonrasında Örümcek Adam'lar ile şahsi bir hesaplaşmaya girmesi, üçüncü oyunda işlenecek olan hikayeyi daha merak uyandırıcı bir hale getiriyor.

Oyuncular aynı zamanda Peter Parker karakterinin de akıbetini merak ediyorlar. Bildiğiniz gibi Yuri Lowenthal, devam oyununda aktif bir rol üstleneceği ve hikayeden çekilmeyeceğini söylemişti. Yani Marvel's Spider-Man 3 hikayesi, Miles Morales ile Peter Parker arasında bir denge oluşturacak gibi görünüyor.

Şimdilik kesinleşmemiş olsa da Spider-Verse baş kötülerinden Miguel O'Hara da hikayede kendisine yer bulacak olabilir. Görünüşe göre anlatım bir hayli büyük ölçekli olacak ve bunun hikayenin alternatif kolları veya yan görevler ile oyuncuya aktarılacağı tahmin ediliyor.

Henüz Marvel's Spider-Man serisinin üçüncü halkası için resmi detaylar ortalarda olmadığı için, ne zaman çıkacağına dair bir bilgi de bulunmuyor. Ancak 2028 yılı ideal bir hedef olabilir. Malumunuz önümüzdeki yıl, eğer bir gecikme olmaz ise, Marvel's Wolverine ile uzun zamandır beklediğimiz buluşmayı gerçekleştireceğiz. Haliyle de Marvel's Spider-Man 3 oyununun çıkışı için epey beklememiz gerekebilir.