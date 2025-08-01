Artık Instagram'da Herkes Canlı Yayın Açamayacak!

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından Instagram, kullanıcıların canlı yayın yapabilme koşullarında radikal bir değişikliğe gittiğini duyurdu. Buna göre artık her hesap üzerinden canlı yayın açılamayacak.

Yapılan açıklamaya göre platform, artık canlı yayın özelliğini kullanmak isteyen hesaplardan en az 1000 takipçiye sahip olmalarını ve profillerinin herkese açık olmasını şart koşacak. İşte detaylar!

Instagram'da Canlı Yayın Açmak İçin En Az 1000 Takipçi Gerekecek

Aktarılanlara göre, artık 1.000 takipçinin altında kalan veya gizli bir hesaba sahip olan kullanıcılar Instagram'da canlı yayın başlatmaya çalıştıklarında yeni bir uyarı mesajıyla karşılaşacak. Bu mesajda, hesaplarının canlı yayın için uygun olmadığı ve bu özelliğin yalnızca herkese açık ve 1000'den fazla takipçisi olan hesaplar için geçerli olduğu belirtilecek.

Platformun neden böyle bir karar aldığı konusunda pek çok farklı fikir var. Bunlardan birisi, Instagram'ın TikTok'a benzer bir canlı yayın sistemine geçiş yapmak istemesi. Zira bu sistemde de sadece 100 ve daha üstü takipçili içerik üreticileri canlı yayın açabiliyor. Bu da yayınlardaki içerik kalitesinin bir nebze artmasına ve kullanıcıların daha fazla canlı yayın izlemesine imkan tanıyor.

Öte yandan yeni yayın kurallarının artan maliyetler nedeniyle de getirileceği söyleniyor. Bu teoriye göre Instagram'ın sahibi Meta, canlı yayınların yüksek sunucu maliyetleri sebebiyle oldukça az sayıda kişinin izlediği yayınları artık desteklemekten vazgeçmiş olabilir.

Instagram, neden böyle bir değişikliğe imza attığını tam olarak açıklamasa da kısa sürede kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı. Dünya genelinde pek çok kişi, sadece takipçi sayısı az olduğu için canlı yayın özelliğinin elinden alınmasından şikayetçi olduğunu dile getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Instagram, canlı yayınlara takipçi sınırı getirerek yayınların kalitesini artırabilir mi? Yorumlarda buluşalım...