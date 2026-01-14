Instagram'a Beklenen Özellik Geldi! Kontrol Artık Kullanıcıda

Instagram, son birkaç yıl içinde aktif kullanıcı sayısı bakımından önemli bir büyüme gördü. Şirketin üst düzey yöneticisi Adam Mosseri'ye göre bunun en önemli sebeplerinin başında Reels videoları geldi. Bu nedenle platformun arayüzü Reels videolarına daha kolay erişilebilecek şekilde güncellendi.

Bu önemli yenilikten sonra şirket şimdi de Reels videolarının kontrolünü kullanıcılara veren bir özelliği sunmaya başladı. Bu özelliğe erişmeye başlayan sosyal medya kullanıcıları, platformda karşısına hangi tür videoların çıkacağına artık kendisi karar verebiliyor. Böylece görmek istemedikleri videoların önüne geçebiliyorlar.

Instagram, "Senin Algoritman" Özelliğini Sunmaya Başladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, "Senin Algoritman" isimli özelliğini kullanıcıların erişimine açmaya başladı. İlk olarak geçen yılın ekim ayında test edilmeye başlanan özellik, platformun Reels videoları için geliştirdiği algoritmanın kullanıcılara hangi videoları neden gösterdiğini görmesini ve bunları istediği gibi değiştirmesini sağlıyor.

İlk olarak İngilizce dilini kullanan kişilere özel olarak sunulan bu özelliğe Reels bölümüne geçildikten sonra sağ üst köşedeki ayarlara basarak erişilebiliyor. Burada ilgi çeken konular eklenip görmek istenmeyenler çıkarılabiliyor. Bir konuya dokunulduğunda o kategoride ne tür videoların karşısına çıkacağını gösteren örneklere göz atılabiliyor.

Instagram, kullanıcılara ayrıca 2026 yılı için en çok ilgi duyduğu üç ana konuyu seçme imkânı sunuyor. Bu seçime bağlı olarak algoritma da size bu yıl boyunca daha alakalı içerikler gösteriyor. Sosyal medya platformu, yeni özelleştirme seçeneği ile muhtemelen kullanıcıları daha çok kontrol sahibi gibi hissettirmeyi amaçlıyor. Bunun gerçekten işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.