Instagram'ın Yeni Özelliği Konumunuzu Apaçık Ortaya Çıkartıyor: İşte Nasıl Kapatılacağı!

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından Instagram, geçtiğimiz saatlerde Türkiye'ye getirdiği yeni bir özellik ile gündeme oturdu. Platformun yeni Arkadaş Haritası isimli bu özelliği, kullanıcıların takip ettikleri kişilerin dünya haritası üzerinde nerede olduklarını görüntüleyebilmesine imkan tanıyor.

İlk başta kulağa eğlenceli bir yenilik gibi gelse de, pek çok kullanıcı bu özellikle birlikte konum bilgilerinin istemeden paylaşıldığı gerekçesiyle şikayetlerini dile getiriyor. Gelin, Arkadaş Haritası isimli bu özelliğin detaylarına ve Instagram'da konum bilgisinin nasıl kapatılacağına hep birlikte göz atalım.

Instagram Arkadaş Haritası Özelliği Nedir?

Kısa bir süre önce Türkiye'de kullanıma sunulan Arkadaş Haritası özelliği, kullanıcıların tıpkı Snapchat'te olduğu gibi takip ettiği kişilerin gerçek zamanlı konumlarını görüntülemesini ve kendi konumu arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlıyor.

Bu özellik, kimi kullanıcılar için eğlenceli bir yenilik olsa da kimileri için de bazı gizlilik ve güvenlik endişleri barındırıyor. Zira konum paylaşımının aktifleştirdiğiniz taktirde platforma her giriş yaptığınızda gerçek zamanlı konumunuz takip edilip tekrardan haritada güncelleniyor.

Neyse ki Instagram, yeni Arkadaş Haritası özelliğinin kullanımını tamamen isteğe bağlı olarak sunuyor. Yani, gerçek konumuzu paylaşıp paylaşmayacağınız tamamen size bağlı. Peki Instagram'da gerçek zamanlı konum bilgisi nasıl kapatılıyor?

Instagram'da Gerçek Zamanlı Konum Bilgisi Nasıl Kapatılır?

Arkadaş Haritası özelliğinde gerçek zamanlı konumuzun paylaşılmasını istemiyorsanız, konum bilginizi Instagram üzerinden kısıtlayabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

Instagram uygulamasından prrofil sekmesini açın. Sağ üstte yer alan "üç çizgi" simgesine dokunun. Hikaye, canlı yayın ve konum sekmesine giriş yapın. Konum paylaşımı seçeneğine tıklayın. "Ayarlar" simgesine dokunun. Konum paylaşımı için "Hiç Kimse" seçeneğini seçin.

Bunun yanı sıra yeni özellik DM bölümünün üst sekmesinde yer alan notlar bölümünde görüntülenebiliyor. Direkt olarak özelliğe buradan erişip konum paylaşma tercihlerinizi değiştirebileceğini de belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...