Instagram'da Büyük Değişim! Facebook'a Dönüşecek

Instagram, çatı şirketi olan Meta'nın bir diğer sosyal medya platformu Facebook'tan bir farkı kalmayacak yenilik alıyor. Kullanıcı profilinde yer alan "takip edilenler" kaldırılıp yerine Facebook'ta olduğu gibi "arkadaşlar" geliyor. Bu önemli değişiklikle birlikte diğer kullanıcılar da kişinin arkadaşları olabilecek kişiler hakkında doğrudan bilgi sahibi olabilecek.

Instagram'da Arkadaşlar Dönemi Başlayacak

Yeni ortaya çıkan bir ekran görüntüsüne göre sosyal medya platformunda uzun zamandır mevcut olan "takip edilenler" kısmının "arkadaşlar" olarak değişecek. Burada yer alan kişiler, kullanıcının sadece takip ettiği değil, karşılıklı olarak takipleştiği kişilerden oluşacak. Bir diğer deyişle sadece sizin takip ettiğiniz değil, sizi de takip eden kişileri göreceksiniz.

Bu değişikliğin en temel sebeplerinden biri, Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından daha önce de belirtildiği üzere etkileşimlerin büyük bir kısmının direkt mesajlar (DM) üzerinden gerçekleşmesi. Karşılıklı olarak takip edilen kişiler, gerçekten etkileşim kurduğunuz kişileri daha iyi temsil ediyor.

Sosyal medya platformu, çeşitli konulara odaklanan sayfalar yerine gerçek arkadaşlıkları daha çok ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Sosyallik açısından her ne kadar faydalı bir yenilik olsa da bunun birtakım dezavantajları da yok değil. Öyle ki bazı kullanıcılar, şu anda başkalarının takip ettiği kişilere bakarak yeni ve ilginç hesaplar keşfedebiliyor.

Bu bölümde sadece karşılıklı takip edilen kişilerin yer alması, sosyal medya kullanıcılarının keşif yapmasını oldukça zor bir hâle getirebilir. Ayrıca takipçi sayısının çok olup takip edilen kişi sayısının az olması, şimdiye kadar popülerlik göstergesi olarak görülüyordu. Bu sayının arkadaş sayısına dönmesi, iş birliği yapılacak kişileri değerlendirme sürecinde ilk izlenimin kaybedilmesine de neden olabilir.