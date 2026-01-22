Snapchat'te Yeni Dönem: Ailelerden Habersiz Adım Dahi Atılamayacak!

Son dönemde irili ufaklı pek çok sosyal medya platformu çeşitli ülkeler ve sosyal toplum örgütlerinden gelen baskılar neticesinde çocukların ve gençlerin güvenliği konusunda önemli adımlar atmaya başladı. Yaş sınırı ve kapsamlı ebeveyn kontrolleri gibi önlemler artık neredeyse standart haline geldi.

Son olarak genç kullanıcıların favori sosyal medya platformlarından Snapchat de güvenlik özelliklerine yenilerini eklemeye karar verdi. Şirket kısa bir süre önce platformundaki Aile Merkezi bölümüne yönelik yeni güvenlik özelliklerini duyurdu. İşte detaylar!

Snapchat'in Yeni Aile Merkezi Özellikleri Neler Sunuyor?

Yapılan açıklamaya göre platformun ebeveynlerin çocuklarını kontrol edebilmesi için geliştirilen Aile Merkezi bölümü yakında çok daha kapsamlı özelliklere kavuşacak. Yaklaşan güncelleme ile birlikte ebeveynler artık çocuklarının son bir hafta içinde uygulamada ortalama ne kadar süre geçirdiğini takip edebilecek.

Üstelik aileler kaydedilen ekran sürelerinin platformun hangi bölümlerinde harcandığını da görüntüleyebilecek. Örneğin çocuğunuz geçtiğimiz hafta vaktini daha çok sohbet ederek mi, hikaye izleyerek mi yoksa Snap Haritası'nı kullanarak mı geçirdiğini kolayca kontrol edebileceksiniz.

Bilmeyenler için ebeveynler halihazırda Aile Merkezi üzerinden çocuklarının arkadaş listesini de görebiliyordu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte aileler arkadaş listelerine yönelik daha fazla bilgi edinebilecekler. Örneğin çocuğunuz yeni bir arkadaş eklediğinde yeni kişinin çocuğunuzun rehberinde kayıtlı olup olmadığını veya ortak arkadaşları bulunup bulunmadığını rahatlıkla görebileceksiniz.

Snapchat'in açıklamasına göre yenilenen Aile Merkezi dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Özelliklerin en geç birkaç hafta içerisinde herkese ulaşması bekleniyor.

Snapchat Neden Güvenlik Özelliklerine Yoğunlaşmaya Başladı?

Şirketin yeni güvenlik hamlesinin zamanlaması teknoloji kulislerinde dikkatlerden kaçmadı. Bilmeyenler için Snapchat geçtiğimiz günlerde sosyal medya bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddiasıyla açılan bir davada uzlaşma yoluna gitmek zorunda kaldı.

Söz konusu davanın hemen ardından gelen yeni özellikler platformun hem yasal düzenleyicilerin baskısını hafifletmek hem de ailelerin güvenini tazelemek için attığı bir adım olarak yorumlanıyor. Hatırlanacağı üzere şirket Aile Merkezi'ni de ilk olarak 2022 yılında yine benzer güvenlik endişelerine yanıt olarak kullanıma sunmuştu.

Peki siz Snapchat'in yeni güvenlik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.